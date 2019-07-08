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Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi

1 saat önce

Amasya'da 03-08 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Üst Minik ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

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Amasya'da 03-08 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Üst Minik ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 57 ilden 720 sporcu katıldı.

Amasya'da düzenlenen Üst Minik ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi. Genç Kadınlar 81 kiloda Türkiye şampiyonu olan Elanur Sağit, "4 yıldır müsabakalara katılıyorum. Derecelerim var. Avrupa derecelerim var. Türkiye derecem var. İlk defa Türkiye'de şampiyon oldum. Tabii ki çok mutluyum" dedi.

Elanur Sağit'in antrenörü Ayhan Sönmez ise, "Sporcum Elanur'la gurur duyuyorum. 4 yıldır boks sporunu yapıyoruz. Hedefimiz Avrupa'da şampiyonluk alıp, Türk bayrağını yukarı çekip, İstiklal Marşı'nı söyletmek. Zaten buradaki tüm antrenörlerin amacı İstiklal Marşı'nı yurt dışında okutmak" diye konuştu.

Bir hafta süren şampiyonada çeşitli kategorilerde dereceye giren sporcular Milli Takım kampında değerlendirilecek. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:05 Kaynak: İHA
Türkiye, Amasya, Spor
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