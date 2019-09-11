Son Dakika Haberleri: Türkiye Boks Şampiyonası Teknik Toplantısı gerçekleştirildi
Son Dakika Spor Haber

Türkiye Boks Şampiyonası Teknik Toplantısı gerçekleştirildi

6 dakika önce

Bilecik'in ev sahipliği yapacağı Alt Minik Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası Teknik Toplantısı Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye Boks Şampiyonası Teknik Toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Bilecik'in ev sahipliği yapacağı Alt Minik Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası Teknik Toplantısı Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Aslan Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilen teknik toplantıya Türkiye Boks Federasyonu Koordinatörü İsmail Nazlı, Merkez Hakem Kurulu Üyeleri Ahmet Kamil Eroğlu, Ahmet Ali Şimşek, Muhittin Gönengil, İsmail sürha, İbrahim Avcıoğlu, Bilecik Boks İl Temsilcisi Serkan Mayda, 51 ilden gelen antrenörler ve 36 hakem katıldı.


Toplantıda müsabakaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilirken, müsabaka kuralları ve takvimi hakkında bilgiler verildi. Alt Minik Erkekler Ferdi Türkiye boks şampiyonası teknik toplantısında açıklama yapan il müdürü yıldız, "Sizleri diriliş kuruluş ve kurtuluşun simge şehri 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' diyen Ertuğrulgazi'nin sancağı, aynı zamanda bir milletin makus talihinin yenildiği bu topraklarda Bilecik'te ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Müsabakaları yönetecek olan hakemlere, antrenörlere ve geleceğimizin teminatı olan sevgili sporcularımıza başarılar dileyerek, birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir şampiyona olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bilecik, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye, Moldova'yı 4-0 yendi! İşte grupta puan durumu ve kalan maçlar
Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor TESK Başkanı Palandöken'den İddaa çıkışı: Bayilerimizin kar oranları eski haline gelmeli En çok erkekler intihar ediyor: sorumluluk çok fazla

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:17:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Boks Şampiyonası Teknik Toplantısı gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]