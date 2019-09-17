Son Dakika Haberleri: Türkiye Boks Şampiyonasına tarih ve medeniyet gezisi
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Türkiye Boks Şampiyonasına tarih ve medeniyet gezisi

1 saat önce

Alt Minik Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası müsabakaları için Bilecik'te bulunan takımlara tarih ve medeniyet gezisi düzenlendi.

Türkiye Boks Şampiyonasına tarih ve medeniyet gezisi, System.String[]

Alt Minik Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası müsabakaları için Bilecik'te bulunan takımlara tarih ve medeniyet gezisi düzenlendi.


Bilecik'in Söğüt ilçesinde başlayan gezi Ertuğrul Gazi Türbesi, Kuyulu Mescid-i ve Dursun Fakıh Türbesi ile son buldu. Ardından Bilecik'e gelen takımlar Yaşayan Şehir Müzesi, Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Tarih Şeridi'ni ziyaret ettiler.


Gezi sonrası açıklama yapan Bilecik Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, "Alt Minik Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası müsabakaları için ilimizde bulunan Türkiye Boks Federasyonu üyeleri, hakemlerimiz, antrenörlerimiz ve sporcularımıza müdürlüğümüz tarafından tarih ve medeniyet gezisi düzenlendi. Kendilerine ilimiz ve ilçelerindeki tarihi yerler hakkında bilgi verdik. Genç sporcularımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Türkiye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:47 Kaynak: İHA
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