Türkiye, bölge ülkelerini uyaracak
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC'de Taşkent köyü çevresine düşen Suriye'ye ait S-200 füzesi ile ilgili KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:49 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar
, KKTC'de Taşkent
köyü çevresine düşen Suriye
'ye ait S-200 füzesi ile ilgili KKTC Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Özersay şunları söyledi:
"Sayın Akar ile bir telefon görüşmesi yaptım. Türkiye
kısa süre içinde bölgedeki komşu ülkelere bu konuda birtakım telkinlerde bulunulacak. Öte yandan biz de ilgili ülkeler konusundaki rahatsızlığımızı uluslararası düzeyde girişim yaparak dile getiriyoruz." AFAD
'DAN İNCELEME
Bu arad KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada,"Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen AFAD ekibi tarafından, bölgede kimyasal ölçüm cihazlarıyla incelemeler yapılmış olup, herhangi bir kimyasal risk olmadığı tespit edilmiştir" denildi.
- Karahasan
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