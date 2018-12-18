"Türkiye Bölgesel Sektörel Verimlilik Gelişimi Haritası oluşturduk"
3 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Verimlilik alanındaki sorunların sektör ve bölge özelinde farklılaşma düzeylerini belirleyen Türkiye Bölgesel Sektörel Verimlilik Gelişimi Haritası'nı oluşturduk." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Varank, "Verimlilik alanındaki sorunların sektör ve bölge özelinde farklılaşma düzeylerini belirleyen Türkiye
Bölgesel Sektörel Verimlilik Gelişimi Haritası'nı oluşturduk." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:04
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