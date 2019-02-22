Son Dakika Haberleri: Türkiye Bonds & Loans Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Bonds & Loans Ödülleri Sahiplerini Buldu

2 saat önce

Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olan 2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye Bonds & Loans Ödülleri Sahiplerini Buldu, System.String[]
Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olan 2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri sahiplerini buldu.

Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri, GFC Media Group'un ev sahipliğinde bu yıl 5'inci kez verildi. Türkiye'nin önde gelen bankacılarını ve şirketlerini bir araya getiren ödül törenine toplam 220 yönetici, kurumsal müşterileriyle katıldı.

GFC Media Group Türkiye Kıdemli Satış Müdürü Elvan Cosgun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu etkinlik bir kez daha 2019 senesinde Türkiye sermaye piyasalarındaki büyük başarıları ortaya koydu ve Türk bankacılık sektörünün güçlü yönlerini vurguladı" dedi.

Büyük ödül Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin oldu

Düzenlenen törende, Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş 'yılın altyapısı' ve 'proje finansmanı anlaşması' kategorilerinde büyük ödüllerin sahibi oldu. Şirket bu ödülleri, Marmara Bölgesi'nde kamu özel ortaklığına dayanan Marmara Bölgesi çevre yolunu tamamlamak için yaptığı 2.265 milyar euro tutarındaki amortisman kredisi anlaşmasıyla aldı.

Turkcell'e iki ödül

Gecede Turkcell de iki kategoride ödüle layık görüldü. Turkcell, Nisan 2018'da 500 milyon dolar tutarındaki 144a/RegSEurobond ihracıyla 'yılın 144a/RegS bond/sukuk anlaşması' ve 680 milyon dolarındaki 10 senelik Çin Kalkınma Bankası Kredisini yeniden yapılandıran çoklu kredi kullanıcılı, çoklu para birimli ve çoklu yargı yetkisine tabi kredi anlaşması ile de 'yılın yapılandırılmış kredisi' ödüllerinin sahibi oldu.

Ciner Grubu, geceden ödülle döndü

Ciner Grubu, son beş senede Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük kurumsal kredi olan 1,66 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredisi ile 'yılın kurumsal borç anlaşması' ödülünü kazandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi
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