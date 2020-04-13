Türkiye borçlanabilir ama doğru harcamalı

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Baş Ekonomisti Kunt, Ankara Temsilcisi Ferit Parlak'ın sorularını yanıtladı. Kunt, tedbirlerin finansmanında Türkiye'nin bir miktar daha borçlanmasının dengeleri bozmayacağını ancak doğru alanlara harcama yapılması gerekliliğini vurguladı.