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Türkiye borçlanabilir ama doğru harcamalı
1 saat önce
Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Baş Ekonomisti Kunt, Ankara Temsilcisi Ferit Parlak'ın sorularını yanıtladı.
Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Baş Ekonomisti Kunt, Ankara Temsilcisi Ferit Parlak'ın sorularını yanıtladı. Kunt, tedbirlerin finansmanında Türkiye'nin bir miktar daha borçlanmasının dengeleri bozmayacağını ancak doğru alanlara harcama yapılması gerekliliğini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:00
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