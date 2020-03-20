Türkiye, Bosna Hersek'e Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım gönderecek - Son Dakika

Türkiye, dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için Bosna Hersek'e tıbbi yardım gönderecek.

Bosna Hersek'teki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı ve Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegovic, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Boşnak lider İzetbegovic, Federal Haber Ajansına (FENA) yaptığı açıklamada, geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına tıbbi malzeme yardımı konusunda taleplerini ilettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gereken yardımın yapılacağını söylediğini aktardı.

İzetbegovic, yapılacak tıbbi yardımlar için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Haberde ayrıca, Bosna Hersek'teki mevcut siyasi durum hakkında İzetbegovic'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiği ifade edildi.

Bu arada, Bosna Hersek'te Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 69'a çıkarken, bugüne kadar 2 kişi iyileşti. Ülkede virüsten can kaybı yaşanmadı.