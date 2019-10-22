"Türkiye, Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü desteklemektedir"

Bosna-Hersek'in yeni büyük elçilik binası açılışı töreninde konuşan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye, Bosna-Hersek'in istikrarını ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir" dedi.

Konuşmasında Türkiye ve Bosna Hersek ülkeleri arasında güçlü bir dostluk olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Türkiye ile Bosna-Hersek arasında ortak tarihimize dayanan güçlü bir dostluk bulunmaktadır. Bunun yanında, Türkiye'de yaşayan ve sayısı milyonlarla ifade edilen Bosna-Hersek kökenli vatandaşımız, ülkelerimiz arasında bir köprü vazifesi görmekte ve ikili ilişkilerimizin geliştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadırlar" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Bosna-Hersek'in istikrarını ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir"diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarında Bosna-Hersek'in yanındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği son Sırbistan ziyareti vesilesiyle, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin de katılımlarıyla düzenlenen Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan Üçlü Liderler Zirvesi, Balkanlardaki gelişmelerin işbirliği ve diyalog çerçevesinde ele alınması noktasında önemli bir gelişme olmuştur. Aynı zamanda ziyaret sırasında temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi, bölgedeki bağlanırlığın artırılması ve refahın yükseltilmesi konusunda gösterdiğimiz samimi çabaların bir nişanesi niteliğindedir."

"MÜKEMMEL SEVİYEDEKİ İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİN EKONOMİK VE TİCARİ ALANA YANSIDIĞINI MEMNUNİYETLE GÖRÜYORUZ"

İki ülke arasında ki ekonomik ve ticari konulara değinen Bakan Kasapoğlu, "Mükemmel seviyedeki ikili ilişkilerimizin ekonomik ve ticari alana yansıdığını memnuniyetle görüyoruz. Mevcut Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmadan önce 70 milyon Dolar olan toplam ticaretimiz bugün 700 milyon dolara yaklaşmıştır. Fakat mevcut potansiyelimizi yansıtmayan bu rakamı 1 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz. İş adamlarımız ve yatırımcılarımız da teşviklerimiz doğrultusunda Bosna-Hersek ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır" diye konuştu.

"BOSNA-HERSEK'İN DE FETÖ İLE MÜCADELEMİZDE GÖSTERMİŞ OLDUĞU DAYANIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Türkiye'nin, Bosna-Hersek'te çalışmalarını sürdüren tüm kurumlarının ülkenin ekonomik kalkınması ve pozitif gündemini destekleme yönünde azami gayret sarf ettiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "TİKA, Yunus Emre, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maarif Vakfı ve diğer tüm kurumlarımızın, paylaşmaktan kıvanç duyduğumuz ortak mirasımızın yaşatılması noktasındaki çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz. Bosna-Hersek'in de FETÖ ile mücadelemizde göstermiş olduğu dayanışma için teşekkür ediyor ve bu konuda desteklerinin devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak ve Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sandovıc büyük elçilik binasının bahçesinde ki göndere Bosna Hersek bayrağını çekti.

(Yunus Emre Kartal - Emre Yüzügüldü/İHA)