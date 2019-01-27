Son Dakika Haberleri: Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Toplantısı

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Toplantısı

21 dakika önce

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu toplantısı Sakarya'da yapıldı.

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Toplantısı, System.String[]
Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu toplantısı Sakarya'da yapıldı.

Serdivan Bosna Sancak Eğitim ve Spor Kulübü Derneği ev sahipliğinde Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, 2018 yılındaki çalışmalar değerlendirildi, bu yılki projeler konuşuldu.

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ergün Erkap, program sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ayda bir çalışmaları değerlendirmek için toplandıklarını söyledi.

Bugün, Serdivan Bosna Sancak Eğitim ve Spor Kulübü Derneği ev sahipliğinde bir araya geldiklerini belirten Erkap, "Toplantımızda 2019 yılında yapacağımız etkinlikleri ve tarihlerini belirledik. Derneklerimizin isteklerini değerlendirdik. Programa katılanlara ve bizlere destek verenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Programa, dernek başkanlarının yanı sıra MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile MHP İl Başkanı Ziya Akar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:20 Kaynak: AA

Serdivan, Sakarya, Türkiye, Saraybosna, Güncel
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