SARAYBOSNA - Erbaş: "(Gazi Hüsrev Bey Cami şerefesinde ezan) Benim için önemli bir andı ve duygularımı kelimelerime dökmekte aciz kalıyorum"

Türkiye, Bosna Hersek başta olmak üzere tüm Balkanlar'da vakıf binalarının ihyasına devam ediyor.

Türkiye'nin desteğiyle tamamlanan Bosna Hersek İslam Birliği (Riyaset) İdari Binası'nın açılışı için Saraybosna'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AA muhabirine Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri hakkında bilgi verdi.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin çok eskilere dayandığını ve iki ülke arasında tarihi bağların olduğunu belirten Erbaş, "İlişkilerimiz, 1463'de Fatih Sultan Mehmet tarafından Bosna Hersek'in fethinden bugüne devam ettiğini özellikle ifade etmemiz gerekiyor. Özellikle son yıllarda, Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük önderliğinde, Bosna Hersek ile ilişkilerimiz her alanda gelişmekte." diye konuştu.

Erbaş, "Diyanet İşleri Bakanlığı ile Bosna Hersek İslam Birliği arasında diyanet hizmetleri ve din eğitimi noktasında çok önemli iş birliği bulunmaktadır. Bosna Hersek'ten Türkiye'ye gelen öğrencilerin Türkiye Diyanet Vakfı tarafından burslandırılarak okutulması, eğitimlerine katkı sağlanması ve Bosna Hersek'te bulunan camilerin tadilatında ve yeni camilerin yapılması noktasında rehberlik yapmaktayız." dedi.

Dün tarihi Gazi Hüsrev Bey Cami şerefesinde ezan okuyan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu benim için tarihi bir andı. O minarede 500 yıldır ezan okunuyor. Bir taraftan Saraybosna'nın güzelliklerini, güzel mahallelerini, güzel manzarayı yaşamak bir taraftan da 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' mısralarının da vermiş olduğu ruhla ezan okumak nasip oldu. Benim için önemli bir andı ve duygularımı kelimelerime dökmekte aciz kalıyorum."

KKTC ve Arnavutluk'ta eserlerin korunmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, bakanlığa bağlı kurumlarlayurt içi ve dışında çalışmalara devam edildiğinin ve Türkiye'nin Bosna Hersek'teki vakıf binalarını ihya ettiğinin altını çizdi.

Çam, "Bugün de Kovaçi Şehit Mezarlığı yakınındaki Bosna Hersek İslam Birliği Başkanlığı binasının açılışını yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sanata ve turizme dönük, dünyaya medeniyetimizin mesajını verecek önemli birimlerimiz var." dedi.

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, Bosna Hersek'te yaklaşık 20 projelerinin mevcut olduğunu, bunların 13'ünün tamamlandığını, 6'sının yapılmakta olduğunu ve 1'inin de projesinin revize edildiğini belirtti.

Bunun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Arnavutluk'ta eserlerin korunmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Ersoy, "Bu Türkiye'deki ekonomik durumun iyi olmasıyla bağlantılı devam eden bir iş. Türkiye'de ekonomi kötü olsaydı biz bunu yapamayacaktık. İşlerimiz çok düzgün bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.