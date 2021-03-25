Türkiye-Botsvana Karma İşbirliği Komisyonu'nun 2. Dönem Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Türkiye-Botsvana Karma İşbirliği Komisyonu'nun 2. Dönem Toplantısı yapıldı

25.03.2021 18:13
Türkiye-Botsvana Karma İşbirliği Komisyonu'nun 2. Dönem Toplantısı yapıldı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye ve Botsvana arasında İş Konseyi kurulmasına yönelik çalışmaları başlattıklarını, konseyin faaliyete geçmesiyle ülkelerin iş çevreleri arasındaki temasların artmasını beklediklerini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye ve Botsvana arasında İş Konseyi kurulmasına yönelik çalışmaları başlattıklarını, konseyin faaliyete geçmesiyle ülkelerin iş çevreleri arasındaki temasların artmasını beklediklerini açıkladı.

Selçuk, Türkiye-Botsvana Karma İşbirliği Komisyonu'nun çevrimiçi düzenlenen 2. Dönem Toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından Türkiye'nin Botsvana'da büyükelçilik açtığı 2014'ün dönüm noktası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2003'ten beri uyguladığı "Afrika stratejisi"nin kıta ile ilişkilerin çok boyutlu bir yaklaşımla geliştirilmesinin temelini oluşturduğunu vurgulayan Selçuk, Türkiye'nin Afrika ile daha yakın ilişkiler kurma isteğinin bencil ve çıkarcı bir yaklaşıma dayanmadığını vurguladı.

TİKA eliyle başta eğitim ve sağlık tesislerinin inşaatı ve iç donanımı, kadın, çocuk ve engellileri ön plana alan eğitim programları, modernizasyon çalışmaları, mimari ve mühendislik projelerinin hazırlanması konularında Afrika ülkelerine yardım ve desteklerde bulunulduğunu anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Afrika kıtasına yönelik stratejimizi 2003'te hayata geçirdiğimiz sıralarda Türkiye-Afrika ticaret hacmi 5,4 milyar dolar seviyesindeyken, 2020'de bu rakam Kovid-19 salgınına rağmen 25,4 milyar dolara ulaştı. Bu dönem zarfında kıtaya ihracatımız 2,1 milyar dolardan 15,2 milyar dolara yükseldi. Kıtadan yaptığımız ithalat ise 3,3 milyar dolardan 10,1 milyar doları aştı. Bu noktada, karşılıklı ticaretimizi her iki tarafın da kazanacağı şekilde dengeli olarak artırdığımızı özellikle belirtmek isterim."

"Nitelikli imar projelerini üstlenmeye hazırız"

Afrika'daki Türk yatırımlarının değerinin 6 milyar dolara ulaştığına, Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin ekonomik büyüklüğünün 70 milyar doları aştığına dikkati çeken Selçuk, şöyle konuştu:

"Türkiye ile Botsvana arasındaki ticaret hacmi 2003'te 240 bin dolarken, 2020'de 4,7 milyon dolar seviyelerine yükseldi. Botsvana'dan ithalatımız ise 5 bin dolar olarak gerçekleşti. Şüphesiz, iki ülke arasındaki potansiyel bu rakamların çok ötesinde. Türkiye, dost ülke Botsvana ile sadece ticareti artırmayı değil, iki ülke halkının refahını da artıracak daha kapsamlı ekonomik ilişkileri kurmayı hedefliyor. Daha fazla karşılıklı ticareti teşvik etmeliyiz. Ama aynı zamanda, uzun vadeli bir ortaklık perspektifiyle yatırımlara da odaklanmalıyız. Önümüzdeki dönemde, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri sektörünün, Botsvana ile olan ikili ilişkilerimizde en önemli işbirliği alanlarından biri olmasını sağlamalıyız. Müteahhitlerimiz bugüne kadar Botsvana'da 2,2 milyon dolar değerinde sadece iki proje üstlendi. Botsvanalı dostlarımızın ihtiyaç duyacakları nitelikli imar projelerini üstlenmeye hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum."

İki bakan protokolü imzalandı

Bakan Selçuk, Botsvana'nın son dönemde kaydettiği ekonomik gelişimi ilgi ve memnuniyetle takip ettiklerini ifade ederek, "Şüphesiz ki ekonomik ilişkilerimiz özel sektörün omuzlarında yükselecek. Türkiye-Botsvana arasında İş Konseyi kurulmasına yönelik çalışmalarımızı halihazırda başlatmış bulunuyoruz. İş Konseyinin faaliyete geçmesiyle önümüzdeki dönemde iş çevrelerimiz arasındaki temasların giderek artmasını bekliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, Selçuk ve Botsvana Uluslararası İşler ve İşbirliği Bakanı Lemogang Kwape Türkiye–Botsvana Karma İşbirliği Komisyonu 2. Dönem Toplantısı protokolünü imzaladı.

Botswana, Türkiye, Selçuk, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye-Botsvana Karma İşbirliği Komisyonu'nun 2. Dönem Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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