Son Dakika Haberleri: Türkiye - Brezilya: 0-3
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Türkiye - Brezilya: 0-3

25 dakika önce

SALON: Nanjing Olimpik Spor MerkeziHAKEMLER: Liu Jiang (Çin), Patricia Rolf (ABD)TÜRKİYE: Ebrar, Meliha, Cansu, Şeyma, Kübra, Zehra, Simge (L) (Ezgi, Gözde, Hande, Aslı, Meryem)BREZİLYA: Natalia, Leao, Ana Beatriz, Gabi, Macris, Bedani, Leia (L) (Amanda, Lorenne, Ratzke)SETLER: 23-25,...

Türkiye - Brezilya: 0-3, System.String[]

SALON: Nanjing Olimpik Spor Merkezi
HAKEMLER: Liu Jiang (Çin), Patricia Rolf (ABD)
TÜRKİYE: Ebrar, Meliha, Cansu, Şeyma, Kübra, Zehra, Simge (L) (Ezgi, Gözde, Hande, Aslı, Meryem)
BREZİLYA: Natalia, Leao, Ana Beatriz, Gabi, Macris, Bedani, Leia (L) (Amanda, Lorenne, Ratzke)
SETLER: 23-25, 15-25, 10-25
SÜRE: 1 saat 21 dakika (31', 26', 24')
Çin'in ev sahipliğinde Nanjing'te düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi finallerinde Avrupa Kıtası'nı temsil eden tek ülke olarak dünya devleriyle şampiyonluk mücadelesi veren A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Nanjing Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede Milliler, Brezilya'ya 23-25, 15-25 ve 10-25'luk set skorlarıyla 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde yarın TSİ 10.00'da bronz madalya karşılaşmasına çıkacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üçüncülük maçındaki rakibi ise bugün oynanacak ABD - Çin karşılaşmasının ardından belli olacak.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:20 Kaynak: DHA
Simge Sağın, Brezilya, Nanjing, Spor
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