Türkiye-Brezilya arasında 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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Türkiye-Brezilya arasında 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı

25.04.2022 18:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Carlos Alberto Franco França ile Türkiye-Brezilya arasındaki 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Carlos Alberto Franco França ile Türkiye-Brezilya arasındaki 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci durağı olan Brezilya'daki temaslarına devam ediyor. Sao Paulo kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu'nun yeni binasının açılışının ardından başkent Brasilia'ya gelen Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile bir araya geldi. França tarafından resmi törenle karşılanan Çavuşoğlu, daha sonra Türkiye-Brezilya 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'na katıldı.

(İHA)

Türkiye-Brezilya arasında 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı
Türkiye-Brezilya arasında 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı
Türkiye-Brezilya arasında 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı
Türkiye-Brezilya arasında 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı
Türkiye-Brezilya arasında 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı
Türkiye-Brezilya arasında 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı
Türkiye-Brezilya arasında 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı
Türkiye-Brezilya arasında 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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