"Türkiye bu daralmadan çıkacak güçlü ekonomik yapıya sahip"
57 dakika önce
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye bu daralmadan çıkacak güçlü bir ekonomik yapıya sahiptir.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:43
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye
bu daralmadan çıkacak güçlü bir ekonomik yapıya sahiptir. Yeter ki, büyümeyi taşıyan sütunları yeniden güçlü hale getirelim." dedi.
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