Son Dakika Haberleri: "Türkiye bu daralmadan çıkacak güçlü ekonomik yapıya sahip"
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"Türkiye bu daralmadan çıkacak güçlü ekonomik yapıya sahip"

57 dakika önce

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye bu daralmadan çıkacak güçlü bir ekonomik yapıya sahiptir.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye bu daralmadan çıkacak güçlü bir ekonomik yapıya sahiptir. Yeter ki, büyümeyi taşıyan sütunları yeniden güçlü hale getirelim." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:43 
Türkiye, Ekonomi
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