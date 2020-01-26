Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koştu. Türkiye bu felaketin yaralarını birlik içinde sarmaya başlamıştır. Kış günü evleri yıkılanların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı sarf ediyoruz."

(İHA)