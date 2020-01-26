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"Türkiye bu felaketin yaralarını birlik içinde sarmaya başlamıştır"
15 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koştu. Türkiye bu felaketin yaralarını birlik içinde sarmaya başlamıştır. Kış günü evleri yıkılanların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı sarf ediyoruz."
(İHA)
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