"Türkiye bu felaketin yaralarını birlik içinde sarmaya başlamıştır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye bu felaketin yaralarını birlik içinde sarmaya başlamıştır' - Son Dakika

"Türkiye bu felaketin yaralarını birlik içinde sarmaya başlamıştır"

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koştu. Türkiye bu felaketin yaralarını birlik içinde sarmaya başlamıştır. Kış günü evleri yıkılanların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı sarf ediyoruz."

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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