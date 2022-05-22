Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak paylaştığı korku videolarıyla tanınan bir genç tarafından yayınlanan video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.
Dağlık bir alanda üzerinde siyah örtü olan cismin yüzünü açan genç, karşılaştığı manzaranın ardından kendisini yere attı. Cismin yüzündeki şekil de izleyenleri hayrete düşürdü.
Sosyal medyada video hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, videonun tamamen kurgudan ibaret olduğunu iddia etti. Bazıları ise gerçek olduğunu savundu. Söz konusu video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.
Son Dakika › Yaşam › Türkiye bu gencin videosunu tartışıyor! 'Cinin yüzünü açtım' dedi, izleyenler hayrete düştü - Son Dakika