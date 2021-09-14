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Türkiye bu sporda dünyadaki en güçlü ilk 4 takım içinde - Son Dakika

Türkiye bu sporda dünyadaki en güçlü ilk 4 takım içinde

14.09.2021 12:31

- Türkiye bu sporda dünyadaki en güçlü ilk 4 takım içinde Avrupa Muay Thai Federasyonu As Başkanı Yıldız: "Bu sporun dünyadaki yerini daha fazla başarıyla iyi bir yere getirmek için çalışacağız" "Muay Thai ayak tırnağından başa kadar her tarafı çalıştıran bir spor" Türkiye Muay Thai...

- Türkiye bu sporda dünyadaki en güçlü ilk 4 takım içinde

Avrupa Muay Thai Federasyonu As Başkanı Yıldız:

"Bu sporun dünyadaki yerini daha fazla başarıyla iyi bir yere getirmek için çalışacağız"

"Muay Thai ayak tırnağından başa kadar her tarafı çalıştıran bir spor"

KOCAELİ - Türkiye Muay Thai Federasyonu Kurucusu ve Avrupa Muay Thai Federasyonu As Başkanı Hasan Yıldız, federasyonun ilk kurulduğu zamanlarda Türkiye'nin dünya sıralamasında ilk 10'da yer aldığını ancak son yıllarda en güçlü ilk 4 ülke arasına girmeyi başardığını söyledi.

Son zamanlarda popülerliği artan ve özellikle kendisini savunmak isteyen, bunun yanında da müsabakalara çıkarak kendisini ve ülkesini en iyi şekilde temsil etmek isteyen gençlerin, kadınların ve çocukların ilgi gösterdiği Muay Thai sporunun kayıtlı olan yaklaşık 130 bin lisanslı sporcusu bulunuyor. Dışarıdan bakıldığında çok sert olarak algılanan bu sporda, sakatlık çok nadir görülüyor. Muay Thai sporu, aynı yüzme sporunda olduğu gibi baştan ayağa kadar vücudun her yerini çalıştırıyor. Türkiye Muay Thai Federasyonu'nun kurulduğu günden bu yana, Muay Thai Milli Takımı, başarıdan başarıya koşuyor. Aldıkları her derece ve başarıyla ülkeyi bir basamak daha öne çıkaran sporcular sayesinde son yıllarda Türkiye, dünyanın en güçlü 4 ülkesi arasında yer alıyor.

"Dünyada en güçlü ilk 4 takımın içindeyiz"

Türkiye'nin dünyada gençler kategorisinde hep birinci ve ikinci olarak derece kazandığını söyleyen Türkiye Muay Thai Federasyonu Kurucusu ve Avrupa Muay Thai Federasyonu As Başkanı Hasan Yıldız, "En son yapılan 2018-2019 dünya şampiyonalarında gençlerde takım olarak ikinci olduk. Büyüklerde ise ilk başladığımızda dünyada ilk 10'lardaydık. Ancak pandemi öncesi yapılan 2019 dünya şampiyonasında ilk dörde girdik. Bizim önümüzde Tayland, Rusya, Ukrayna var. Biz de dördüncü sıraya yerleştik. Bu da yaklaşık 110 ülkenin katıldığı bir uluslararası federasyonun düzenlediği dünya şampiyonasında ilk 4 çok ciddi. Şu anda dünyada en güçlü ilk 4 takımın içindeyiz" dedi.

"Ayak tırnağından başa kadar her tarafı çalıştıran bir spor"

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kişinin Muay Thai sporuyla ilgilendiğini, 130 bin kişinin ise lisanslı olarak bu sporu yaptığını kaydeden Yıldız, "Muay Thai gerçekten yumuşak bir spor değil, sert bir spor. Ayaklarınızla, dizlerinizle, dirseklerinizle, her yerinizle yapıyorsunuz. Yani aslında yüzme ne kadar bütün vücudu çalıştırıyorsa Muay Thai de ayak tırnağından başa kadar her tarafı çalıştıran bir spor ve müsabakasında da hem ayaklarınızla, hem dizlerinizle hem dirseklerinizle hem yumruklarınızla, hatta ayakta güreş dediğimiz kılınç dahi yapılmakta. Dolayısıyla bu da bu sporun herkes tarafından yapılmasını kolaylaştırıyor. Örneğin bir çocuk tekme atarak, zıplayarak, hoplayarak spor yapmak ister, bir genç hem elini, hem ayağını kullanıp hem kılınç yapmak ister, bir yaşlı ise sadece dizini, dirseğini kullanarak bu sporu yapmak isteyebilir. 7'den 70'e kadar herkes bu sporu yapar. Muay Thai sert bir spor olmasına rağmen Türkiye'de 19 yıllık geçmişi olmasına rağmen ciddi olarak sevilen bir spor, trend bir spor. Şu anda biz Türkiye'de 130 bin sporcu lisansını geçtik. Bunlar kayıt altına alınmış sporcular. Kayıt altına alınmayan da 3'te bir sporcu var. Yani 1 milyona yakın sporu seven, yapan, hobi olarak antrenman yapan insan var" diye konuştu.

"Bir çok spor dalından daha çok zengin tekniğe sahip"

Muay Thai sporunda 7'den 70'e herkesin antrenman yapabildiğini ancak herkesin müsabakalara çıkamadığını dile getiren Hasan Yıldız, "Muay Thai'deki özellik; el, ayak, yumruk, tekme, diz, dirsek antrenmanı yapıyorsunuz ama herkes müsabakaya çıkmıyor. Muay Thai'nin müsabakası zor ama antrenmanı kolay. Muay Thai'nin antrenmanı diğer bir çok spordan daha kolay. Basit bir şekilde yumruk atıyorsunuz, tekme atıyorsunuz, koşuyorsunuz, zıplıyorsunuz, dönerek tekme atıyorsunuz. Birçok spor dalından daha çok zengin tekniğe sahip. Ancak bunu her yapan müsabakasına girmiyor. Muay Thai'nin antrenmanını 7 yaşından başlayarak 70 yaşına kadar herkes yapabilir. Ama müsabaka yapacaksa zaten uluslararası federasyonun koyduğu kurallar var. Minikler, kafaya vurmadan müsabaka yapıyorlar. Gençler, belli bir kontrolde yapıyorlar, yelek giyiyorlar, her taraflarına koruyucu takıyorlar. Büyükler U23'e kadar yine koruyucu takıyorlar. 23 yaş ile 40 yaş arasında sadece A Division dediğimiz, profesyonel veya elit düzeyde maç yapabiliyorlar. 40 yaşından sonra da müsabakaya çıkamıyorlar. Sert bir spor olmasından dolayı yarışma değil de sadece spor, egzersiz, beden eğitimi olarak yapmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bu sporun dünyadaki yerini daha fazla başarıyla iyi bir yere getirmek için çalışacağız"

Muay Thai kurulduğundan beri yöneticilik yaptığının altını çizen Hasan Yıldız, bu sporu daha iyi yerlere taşıyabilmek için hedeflerinin olduğunu belirtti. Yıldız, "Şimdiki mevcut yönetimin de başkanvekiliydim. Seçim dolayısıyla 7-8 ay önce istifa ettim. Şimdi başkanlığa adayım. Normalde zaten bir çok projeyi federasyon başkanımla beraber ben gerçekleştirdik. İcra komitesinin başıydım. Burada şu anda sorumluluğu başkan olarak alıp daha büyük, daha fazla proje, daha profesyonel, Süper Lig gibi projelerimiz mevcut. Bölgesel şampiyonalarımızı yapıyorduk, bütçe dolayısıyla yapamadık. Onları tekrar hayata geçirmeyi planlıyoruz. Muay Thai'yi zaten iyi bir yere getirdik. Niyetimiz bundan sonra daha fazla, iki kat daha hızlı koşarak bu sporun Türkiye'deki ve dünyadaki yerini daha fazla başarıyla iyi bir yere getirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye bu sporda dünyadaki en güçlü ilk 4 takım içinde
Türkiye bu sporda dünyadaki en güçlü ilk 4 takım içinde
Türkiye bu sporda dünyadaki en güçlü ilk 4 takım içinde
Türkiye bu sporda dünyadaki en güçlü ilk 4 takım içinde
Türkiye bu sporda dünyadaki en güçlü ilk 4 takım içinde
Türkiye bu sporda dünyadaki en güçlü ilk 4 takım içinde
Türkiye bu sporda dünyadaki en güçlü ilk 4 takım içinde

Togo Cumhuriyeti, Hasan Yıldız, Muay Thai, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye bu sporda dünyadaki en güçlü ilk 4 takım içinde - Son Dakika Spor


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