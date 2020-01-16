Türkiye bu yıl Afrika'nın kapısını daha çok çalacak - Son Dakika
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Türkiye bu yıl Afrika'nın kapısını daha çok çalacak

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 2019'da Kuzey Afrika'ya ticaretinin yüzde 10, diğer Afrika ülkeleriyle yüzde 12 arttığını belirterek, "Burada önemli bir potansiyel var. Bu yıl Afrika'ya daha fazla önem vereceğiz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 2019'da Kuzey Afrika'ya ticaretinin yüzde 10, diğer Afrika ülkeleriyle yüzde 12 arttığını belirterek, "Burada önemli bir potansiyel var. Bu yıl Afrika'ya daha fazla önem vereceğiz." dedi.

Pekcan, AA muhabirine, Nijerya ve Fas ziyaretlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Temaslarının çok verimli geçtiğini vurgulayan Pekcan, Nijerya'da Devlet Başkan Yardımcısı, Dışişleri Devlet Bakanı, Ticaret Sanayi ve Yatırım Bakanı, Bayındırlık ve İmar Devlet Bakanı ile hem ikili hem heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiklerini, ayrıca iki ülke iş insanlarının katılımıyla İş Forumu düzenlediklerini söyledi.

Pekcan, Nijerya'da Türk firmaları için çok güzel imkanlar bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Nijerya'da Türkleri seviyorlar ve ülkelerine bekliyorlar. Biz yaklaşık 37 kişilik iş insanı heyetimizle gittik. Orada iş yapan iş insanlarımız da vardı. Nijerya'dan ise 226 iş insanı foruma katıldı. Nijerya'daki temaslarımız sırasında 500'ü aşkın ikili görüşme gerçekleştirildi. Nijerya'da büyük bir potansiyel var. Nijerya, Batı Afrika'nın en zengin ülkelerinden biri. Burada önemli iş birliği imkanlarımız bulunuyor. Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki, Çifte Vergilendirmenin Önlemesi, Gümrük Süreçleri Hakkında İşbirliğinin Artırılması anlaşmaları, TSE'nin sevk öncesi sertifika vermesi yönünde yetkilendirilmesi, Helal Akreditasyon Kurumu ile iş birliği, THY'nin uçuşlarının artırılması gibi çeşitli alanlarda görüş alışverişlerinde bulunduk ve bu anlaşmaların imzalanması yönünde onların da olumlu katkılarını aldık."

"ECOWAS ile anlaşma imzalamak istiyoruz"

Pekcan, Türkiye olarak Batı Afrika Ekonomik Birliği (ECOWAS) ile Ticaret ve Ekonomik Ortaklık İşbirliği Anlaşması imzalamak istediklerini ifade ederek, "Burada da Nijerya çok önemli bir aktör. Nijerya Devlet Başkan Yardımcısından bu konuda destek sözü aldık. Bu ziyaretleri karşılıklı olarak artıracağız." diye konuştu.

Nijerya'daki temaslarının ardından dün de Fas'ın başkenti Rabat'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatan Pekcan, burada STA Ortak Komite toplantısı ve bir yatırım forumu gerçekleştirdiklerini, her iki ülkeden yatırımcı iş insanlarıyla bir araya geldiklerini anlattı.

Pekcan, "Burada havacılık sektöründen otomotiv, ağır vasıta, savunma sanayisine, gübre, tekstil, hazır giyim, ayakkabı sektöründen ambalaj sanayi, lojistiğe kadar birçok firmamız toplantımıza iştirak ettiler. Türk iş insanlarımız Fas'ı, gerek ABD gerek AB ve EFTA ve Mağrip ülkelerinde yapmış oldukları iş birliklerinden ve imzalanan STA'lardan faydalanarak yeni pazarlara açılma imkanıyla Afrika'ya giriş kapısı olarak düşünüyorlar. Buradaki potansiyel de önemli." değerlendirmesinde bulundu.

2020'de Türkiye'de iki önemli organizasyon yapılacak

Geçen yıl belirledikleri ihracatta hedef ülkelerin arasında Afrika ülkelerinin bulunduğunu hatırlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"2019'da Kuzey Afrika'ya ticaretimiz yüzde 10, diğer Afrika ülkeleriyle yüzde 12 arttı. Burada önemli bir potansiyel var. Dünyada son dönemdeki jeopolitik gelişmelerin, küresel ekonomideki ticaret savaşlarının, korumacılık önlemlerinin öne çıktığı bu dönemde, pazar çeşitlenmesi bizim için önemli. Bu anlamda Afrika'da bizim için daha büyük potansiyel var, bu yıl Afrika'ya daha fazla önem vereceğiz, ziyaretler gerçekleştireceğiz."

Türkiye'de bu yıl nisan ayında devlet başkanlarının katılacağı Türkiye- Afrika Zirvesi'nin yapılacağına dikkati çeken Pekcan, Ticaret Bakanlığının DEİK ile beraber iki senede bir düzenlediği Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun da ekim ayında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Pekcan, en son 2018'de gerçekleştirilen söz konusu foruma 42 ülkeden bakanların ve 3 bine yakın iş insanının katıldığını anımsatarak, bu sene daha iyi bir katılım beklediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye bu yıl Afrika'nın kapısını daha çok çalacak

Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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