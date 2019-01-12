Son Dakika Haberleri: Türkiye Bu Yıl 'Alman Rekoru' Bekliyor

Türkiye Bu Yıl 'Alman Rekoru' Bekliyor

49 dakika önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Berlin'de dünyanın en büyük seyahat endüstrisi örgütlerinden Alman Seyahat Acentaları Birliği'nin (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ile bir araya geldi.

Türkiye Bu Yıl 'Alman Rekoru' Bekliyor, System.String[]
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Berlin'de dünyanın en büyük seyahat endüstrisi örgütlerinden Alman Seyahat Acentaları Birliği'nin (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ile bir araya geldi. Görüşmede, Almanya'dan Türkiye'ye gider turist sayısına ilişkin yıl bazında kıyaslamalar yapıldı. DRV'nin açıkladığı rakamlara göre, erken rezervasyon satışları yüzde 123, ciro ise yüzde 140 oranında arttı.

NİTELİKLİ ALMAN TURİST İÇİN YOL HARİTASI

Türk turizminde gerçekleşen büyümeye değinen Ersoy, "Hem Türkiye'ye giden kişi sayısı hem de turizm geliri beklentilerin üzerinde artış gösteriyor" dedi. Bakan Ersoy, erken rezervasyon satışlarındaki yüzde 123'lük artışın yılın henüz başında kaydedildiğine işaret ederek, "Almanya'dan gelecek turist sayısında bu yıl rekor bekliyoruz. Herr Fiebig ile yaptığımız toplantı oldukça verimli geçti. İki ülkenin turizm potansiyelinin yanı sıra nitelikli Alman turistlerin Türkiye'ye gitmesi için izlenecek yol haritasını da ele aldık" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:18 

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