Türkiye Buğdayın Gen Merkezlerinden Birisi"

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Türkiye'nin dünyada buğdayın gen merkezlerinden birisi olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Türkiye'nin dünyada buğdayın gen merkezlerinden birisi olduğunu belirtti.



Emiralioğlu, Şanlıurfa'daki GAP Tarımsal Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programı Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, programın Türkiye'de uygulanmasının önemli olduğunu söyledi.



Programın uzun zamandır sürdürülmesinin büyük başarı olduğunu belirten Emiralioğlu, "Türkiye dünyada buğdayın gen merkezilerinden birisi. İçerisinde bulunduğumuz Şanlıurfa ise buğdayın gen kaynaklarının, buğdayın geçmişinin ve insanlığın geçmişinin çok uzun yıllara dayandığı bir il. Buğday bizim açımızdan en önemli tarım ürünlerimizden bir tanesi. Buğdayda verimlilik, kalite, hastalıklara dayanıklılık ve diğer ıslah metotlarının başarıyla uygulanması ve bu programı uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütmemiz çok önemli." diye konuştu.



Uluslararası Kuru Alanlar Araştırma Merkezi (ICARDA) Türkiye Temsilcisi Mesut Keser de programın uluslararası bir ıslah çalışması olduğunu ifade etti.



Dünyanın 50 ülkesine geliştirilen materyallerin dağıtıldığını kaydeden Keser, "Şu ana kadar 92 çeşit buğday farklı ülkelerde tescil edilmiş durumda. Bu da programın ülkelere bir katkısı." dedi.



GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner ise Şanlıurfa'nın makarnalık buğdayın ana vatanı olan Mezopatamya'nın önemli bir kenti olduğunu dile getirdi.



Şanlıurfa'nın tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye de ev sahipliği yaptığını anımsatan Çetiner, "Burada buğdayı ve buğday çalışmalarını konuşmak, yapılan çalışmaların sonuçlarını görmek hepimizi mutlu ediyor. Enstitü olarak buğday ıslahında belli aşamalara gelmiş bir kurum olarak sizleri aramızda görmek, bilgi alışverişinde bulunmak bizleri mutlu edecektir." diye konuştu.



Toplantıya, TAGEM Tarla Bitkileri Daire Başkanı Hasan Gezginç, Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi Türkiye Temsilcisi Alexey Morgunov ile Azerbaycan, Kazakistan, Fas, Kırgızistan ve Türkiye'den buğday ıslahçıları katıldı.

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