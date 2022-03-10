Türkiye bugüne kadar Ukrayna'ya 23 insani yardım tırı gönderdi - Son Dakika
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Türkiye bugüne kadar Ukrayna'ya 23 insani yardım tırı gönderdi

10.03.2022 10:14

Türkiye bugüne kadar Ukrayna'ya 23 insani yardım tırı gönderdi Türkiye, Ukrayna için bugüne kadar toplamda 23 insani yardım tırı gönderdi.

Türkiye bugüne kadar Ukrayna'ya 23 insani yardım tırı gönderdi

KİŞİNEV - Türkiye, Ukrayna için bugüne kadar toplamda 23 insani yardım tırı gönderdi.

Moldova'ya sığınan Ukrayna vatandaşları için Türkiye'nin gönderdiği 3 tırdaki çadırların kurulumu, Moldova İçişleri Bakanlığı ekiplerince yapıldı. Ukrayna halkı için Türkiye bugüne kadar 23 insani yardım tırı gönderirken, 7 tır ve 1 mobil aşevi de Ukrayna'ya hareket ediyor.

Türkiye bugüne kadar Ukrayna'ya 23 insani yardım tırı gönderdi
Türkiye bugüne kadar Ukrayna'ya 23 insani yardım tırı gönderdi
Türkiye bugüne kadar Ukrayna'ya 23 insani yardım tırı gönderdi

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İçişleri Bakanlığı, Moldova, Türkiye, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye bugüne kadar Ukrayna'ya 23 insani yardım tırı gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye bugüne kadar Ukrayna'ya 23 insani yardım tırı gönderdi - Son Dakika
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