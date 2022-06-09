Türkiye-Bulgaristan sınırına yeni kapının ticareti olumlu etkilemesi bekleniyor

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan Rezve Deresi'ne kurulması planlanan sınır kapısının iki ülke arasındaki dostluğu ve ticari ilişkileri güçlendireceğini söyledi.

Ekici, AA muhabirine, Kırklareli Valiliğinin iki ülke sınırındaki Rezve Deresi'ne köprü inşa etme projesinin başlatıldığını söyledi.

Vali Ekici, köprünün yapılmasıyla ilgili projenin tamamlandığını, yakın zamanda inşasına başlanacağını ifade etti.

Ayrıca bölgeye yeni bir kapı kurulması için iki ülke arasındaki görüşmelerin hızla sürdüğünü anlatan Ekici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye yeni bir kapı kurulması yönündeki açıklamalarının kendilerini heyecanlandırdığını kaydetti.

"Ticareti artırır"

Kapının iki ülkeye, ticaret başta olmak üzere çok olumlu katkılarının olacağına inandığını dile getiren Ekici, "İki ülke arasında sürdürülen görüşmeler sonucu kapımızın denizden veya karadan olması kararlaştırılacak. En çok ihracatı Avrupa'ya yapıyoruz. Rezve Deresi'nde yeni bir sınır kapısının kurulması durumunda diğer kapıların yoğunluğu azalacak ve Kırklareli bir adım daha öne çıkacak." diye konuştu.

Kırklareli'ni adı öne çıkan dünya kenti yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Ekici, şöyle devam etti

"Komşu iki ülke arasına kurulacak sınır kapısı dostluğu ve ticari ilişkileri arttıracak. Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat hedefi var, bu yıl rekorlar kırıyoruz. Her ay bir rekor kırıyoruz. Biz de ilimiz olarak ülkemizin gelişmesinde, ihracatımızın artmasında rol alabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Trakya'nın incisi Kırklareli'ni Türkiye'nin kalkınmasında ana aktörlerden birisi haline getireceğiz."

"İlimiz adına çok güzel bir gelişme"

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ise kurulması planlanan yeni sınır kapısının kente katma değer sağlayacağına inandığını belirtti.

Sınır kapısının en kısa sürede hizmete açılması için çaba harcayacaklarını ifade eden Ilık, bu kapıların kentlerin gelişmesine ve ülke ekonomisine olumlu katkılar sağladığını kaydetti.

Ilık, atılacak bu adımla komşu iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artacağına işaret ederek, "İlimiz adına çok güzel bir gelişme. Bakanımızın açıklamalarını heyecanla izledik. Kentimiz adına kendilerine teşekkür ederiz. Açılacak sınır kapısı ile özellikle Demirköy ilçemiz ile Longoz Ormanları'mız da daha fazla tanınmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, 2 gün önce Sofya'daki temasları sırasında Bulgaristan ile Türkiye arasında Kırklareli'ndeki Rezve Deresi'nde yeni bir sınır kapısının kurulacağını söylemişti.

Istranca Dağları'ndaki Mahya tepesinden doğan Velika Deresi ile Kocadere'nin birleşmesinden oluşan Rezve, Türkiye'nin en kuzeybatısı ve Bulgaristan'ın en güneydoğusunda yer alıyor.