Türkiye-Bulgaristan ticaret hacminde 2021 hedefi 5 milyar dolar

Sarıbekir, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa'ya gerçekleştirdiği ihracatta Bulgaristan'ın önemine işaret etti.

Kapıkule ağırlıklı olmak üzere Dereköy ve Hamzabeyli sınırlarında Bulgaristan üzerinden yılda 1 milyon tırlık bir ticaret yapıldığını bildiren Sarıbekir, "Bulgaristan bizim için çok önemli bir ülke. Sadece bir komşu değil, aynı zamanda Avrupa'ya açılan kapımız. İhracatımızın yüzde 50'si Avrupa'ya yapılıyorsa bu ihracatın çok büyük bir kısmı yıllık 1 milyon tır ile bu ülke üzerinden geçiyor. Alternatif lojistik kanalları geliştirip ihracat tırlarımızı Bulgaristan'dan ve Balkanlardan hızlıca geçirip Avrupa'da bir lojistik merkezi kurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Alternatif lojistik modelleri üzerinde düşünülmesi gerektiğini belirten Sarıbekir, şunları kaydetti:

"Avrupa'ya gerçekleştirdiğimiz toplam ihracatın yüzde 20'lik bölümünü trenle aktarabiliriz. Ro-Ro taşımacılığı da diğer önemli bir alternatif olabilir. Bulgaristan'ın Varna ve Burgaz limanları var. Romanya'nın Köstence limanı var. İtalya'da Bari de önemli bir nokta ama asıl olan alternatif kanalları teşvik etmemiz. Şu anda Ticaret Bakanlığımız da bu lojistik merkezleri üzerinde duruyor. Tırlarımızı Bulgaristan'dan, Balkanlardan hızla geçirip hızla Avrupa'da bir lojistik merkezi oluşturup orada dağıtmamız lazım. Yıllık tır geçiş sayısı, bir barkod ya da HES kodu gibi bir sistemle geliştirilip iki katına çıkabilir. Bu da ülkemizin toplam ihracatına en az yüzde 20 oranında katkı sağlar.

Avrupa'da özellikle otomotiv sanayinde ve diğer birçok sektörde 'Just in Time', yani zamanında sevkiyat çok önemli. Zamanında sevkiyat yapmamız için çok hızlı hareket etmemiz lazım. Buna rağmen gelişen ticarette bu kapılar bize yetmeyecektir. Kapıkule'den hızlı geçebilmek anlamında bir tır sahası ya da tren sahası gibi lojistik merkezleri kurulabilir. Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan dolayı komşularla ilişkiler iki kat önem kazanacak. Biz de çok şanslıyız ki Avrupa'nın komşusuyuz. Bulgaristan yanı başımızda. Bu nedenlerden dolayı bir an önce önlemlerimizi alıp hızlı bir şekilde ihracattaki lojistik sıkıntısını çözmemiz gerekiyor."

"Bulgaristan, Türk yatırımcılar için ciddi avantajlar barındırıyor"

Zeki Sarıbekir, Bulgaristan'ın Türk yatırımcılar için ciddi avantajlar barındırdığını aktararak, Bulgaristan hükümetinin belirlediği öncelikli hedef sektörlerde yatırım maliyetlerinin daha düşük olduğunu bildirdi.

Bulgaristan'da yatırım için avantajlı olarak konumlandırılan bölgelerde de teşvik imkanlarının daha yüksek ve yatırım maliyetlerinin daha düşük olduğunu belirten Sarıbekir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Örneğin, 50 milyon avroluk ve 50-150 kişilik bir istihdam yaratacak yatırım; öncelikli olarak sertifikalandırılarak düşük maliyetli arazi desteği, Ar-Ge desteği, mesleki eğitim desteği, teknik altyapı desteği gibi teşviklerden faydalanabiliyor. Serbest bölgelerdeki imkanlar depolama, paketleme, markalama, dağıtım gibi faaliyetler için oldukça uygun. Bulgaristan'daki sanayi bölgeleri de uygun fiyatlar sunuyor. Ayrıca, yatırımlar belediyeler, yerel ve yabancı ticaret ve sanayi odaları, devlet tarafından da destekleniyor. Diğer yandan, Bulgaristan AB üyesi olması dolayısıyla AB fonlarından da faydalanıyor. İnovasyon ve rekabetçilik, insan kaynaklarını geliştirme ve kırsal kalkınma gibi fonlar iş dünyasına yönelik kullanılabiliyor."

Bulgaristan'dan AB pazarına, Balkan ülkelerine ve Karadeniz üzerinden Çin ile diğer pazarlara erişim sağlanabildiğini aktaran Sarıbekir, "Otomotiv ve tedarik sanayi, kimya, cam sanayi, ambalaj sanayi başlıca yatırımların gerçekleştirildiği sektörler. Ayrıca, müteahhitlerimiz her türlü altyapı ve AVM, atık ve su arıtma tesisleri, otel, gayrimenkul gibi inşaat projelerinde gerek ana yüklenici gerekse de taşeron olarak yer alıyorlar. Türk yatırımcıların Bulgaristan'da üretip ihraç ettiği ürünler 'Made in Europe' niteliği taşıyor. Bu durum bir dizi avantajı da beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'ya açılan kapımız olması dolayısıyla Türk yatırımcılar için her zaman cazibe merkezi"

DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Sarıbekir, Türkiye ile Bulgaristan arasında 4,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dengeli bir dış ticaret hacmi. Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı yaklaşık 2,4 milyar dolar. Bulgaristan'ın bize ihracatı ise 2,1 milyar dolar. Bunun 2021'de 5 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz. 2023'te bu rakamın 6-7 milyar dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Bulgaristan'da 70'in üzerinde Türk yatırımcımız var. Bunların içinde büyük yatırımcılar da mevcut. Bulgaristan, Türkiye'den en çok yatırım çeken ülkelerin başında geliyor. Avrupa'ya açılan kapımız olması dolayısıyla Türk yatırımcılar için her zaman bir cazibe merkezi. Bir diğer önemli husus da iki ülke arasındaki turizm faaliyetleri. Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında 850 bin Bulgar vatandaşı ülkemize giriş yaptı. Salgının etkilerinin azalmasıyla bu sayının 1 milyonun üzerine çıkacağını tahmin ediyorum."