"Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 1. Türk Tarafı Toplantısı" yapıldı

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişimine destek olmak amacıyla Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan anlaşma ile kurulan Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'nun "1. Türk Tarafı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Tekirdağ TSO'dan yapılan açıklamaya göre, TSO Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Eş Başkanı Cengiz Günay başkanlığında düzenlenen toplantı, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ve forum üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlendi.

Toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgın nedeniyle zor bir süreç yaşandığını bildiren Günay, "Bu süreç iş hacmimizi ve iş yapma biçimimizi doğrudan etkiler hale geldi. Bunun olumsuz yansımalarını maalesef birçok alanda görüyoruz ve yaşıyoruz. Biz yine de işlerimizi devam ettirmeye, Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkilerine katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Günay, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yaptığı ticaretin karayolu ile taşınan kısmının büyük bir bölümünün Bulgaristan üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bulgaristan, Türkiye'den AB'ye en önemli giriş kapısıdır. İki ülke arasındaki dış ticaret rakamlarına baktığımızda çok güzel bir denge olduğunu görüyoruz. 2019'da yaklaşık 4,3 milyar avro ticaret hacmimiz var. Ekonomik dengeyi koruyarak, ikili ticaretimizi daha yukarıya taşımak için işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum. Karşılıklı yatırımları da ticareti de artırmalıyız. Bulgaristan'da son derece başarılı yatırımcılarımız var. İkili oda olarak hem Bulgaristan'daki yatırımlarımızı arttırmak hem Bulgaristan'dan Türkiye'ye yatırımcı getirmek hem de karşılıklı ticaretimizi arttırmak için birlikte çalışacağız."

TOBB'un Bulgaristan'daki ilişkilerinin güçlü olduğunu aktaran Günay, Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası'nın ikili ilişkileri daha ileri taşıyacağını ve yakın zamanda Bulgaristan tarafı ile bir araya gelerek ortak bir eylem planı ile çalışmaları başlatacaklarını bildirdi.