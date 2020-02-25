Türkiye buluşmasında bir araya geldiler - Son Dakika

Sağlık Sen Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali Kara, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye buluşmasını değerlendirdi.



Sağlık-Sen Türkiye Buluşması Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık-Sen Onursal Genel Başkanı ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar, Sağlık-Sen Yönetim Kurulu, şube başkanları ve 2 binden fazla temsilcinin katılımıyla gerçekleşti.



Zonguldak Sağlık Sen Başkanı Mehmet Ali Kara Sağlık Sen Türkiye Buluşması'nda iki binden fazla teşkilat mensubunun bir araya geldiğini ifade etti. Kara, toplantıda şunların konuşulduğunu aktardı:



"Sağlık-Sen'in istikameti emeğin hakkını arayanların, alın terinin hukukunu koruyanların istikameti olduğunu ifade eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş "Sendikalı mücadele cesaret gerektirir, adaletin tesisini ve dirayet gerektirir. Bedeli ne olursa olsun Memur-Sen'i, Sağlık-Sen'i ve Sağlık-Sen'lileri rakiplerinden farklı kılan, ahde vefadır" şeklinde konuştu. Sağlık-Sen'in Türkiye'de sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının, sendikal tercihi noktasında 11 yıldır değişmeyen tek adresi olduğunu vurgulayan Durmuş, "Sağlık-Senli olmak, özgürlüklere sahip çıkmak; iş hayatındaki haksızlıklarla donanımlı bir şekilde mücadele etmek demektir. Rotamızı ütopyalarımıza göre değil tarihi gerçekliğimize gelecek tasavvurumuza göre bükmeden hak ve çiziyoruz. Eğip kimliğimizle, hakşinaslığımızla ve hukuk ve misyonumuzla mücadele ediyoruz. Elbette biz sağlık çalışanları olarak hakkımız olanı talep edeceğiz. Çalışma hayatında barış ve huzur, refahtan da payımızı isteyeceğiz."



Kara, şöyle devam etti:



"Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak verdikleri mücadelenin kamu sendikacılığı tarihine, altın harflerle kazındığını ifade eden Genel Başkanımız Semih Durmuş, 'Emeğimizin, alın terimizin değersizleştirilmesine izin vermedik. Önceliklerimizden geri adım atmadan güçlü bir duruş sergiledik. Gerçekçi olmayan Vazgeçilmezlerimizi bir sözleşme masaları sorun üretmemeli, sorun çözmelidir. Bizim görüşmedeki tek gayemiz problemlerimize kabul edilebilir çözümler üretmek, ortak akılla çalışma barışına hizmet etmekti' diye konuştu. Genel Başkanımız Durmuş, " Cumhurbaşkanımızla, Fahrettin Koca'yla ve Bakan Selçuk'la hizmet kolumuza ilişkin, temel sorunlarımızı görüştük. KPDK'nın ve KİK'in çözüm üretmeyen yapısına itiraz ettik ve bu anlamda da önemli adımlar atıldı" ifadelerine yer verdi.



Kara, "Genel Başkanımız; ilk yıllarda sihirli değnek rolü gören döner sermaye sistemi ile daha çok çalışana daha çok ücret ödendiğini ve memnuniyetin artırıldığını, bugün ise döner sermaye sisteminin, ihtiyaçları karşılayamaz hale geldiğini ve herkesin ortak sorunu olduğunu ifade etti. Genel başkanımız sözleşmelilerin kadroya geçmelerindeki 4 yıllık sürenin 3 yıla indirilmesi tayinlerinde zorunlu çalışma süresinin 1 yıl olmasını sağlandığını hatırlattı. Kura haklarının garanti altına alınmasının sağlandığını ifade etti. Acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar da çalışanların nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırımlı ödenmesini sağlandığını, dağıtılabilir döner sermaye hesaplamasında, hazine payının yüzde 15'den yüzde 1'e düşürülmesinin sağlandığını ifade etti. Genel Başkanımız, uzun süredir yapılmayan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yapılmasının sağlandığını, çalışan annelerin en önemli talebi olan refakat izinlerinin yıllık izinden bakanlıkla yapılan KİK Toplantısında, refakat izinlerinin mazeret izni olarak kabul edilmesini sağlandığına vurgu yaptı. Yıllardır sağlık çalışanlarını mağdur eden döner sermaye sistemiyle ilgili müjde veren Bakan Yardımcısı Eldemir, "Herkesi memnun edecek adaletli bir döner sermaye taslağı hazırladık. Çalışmalarımız sürüyor bir ay içerisinde neticelendireceğiz" sözünü buradan veriyorum. Tekrar toplantımızın tüm Sağlık Çalışanlarının emeklerinin karşılı bulmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu" dedi. - ZONGULDAK