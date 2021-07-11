Türkiye, Bulut Teknolojilerinde Hangi Seviyede?

Flokser Kimya& Flokser Tekstil Dijital Dönüşüm Müdürü Hakan Cem Topal, Türkiye'nin bulut teknolojisinde hangi seviyede olduğunu değerlendirdi. Türkiye'nin bulut teknolojisinde hızla ilerlediğini söyledi. Türkiye'de geneline bakıldığında KOBİ gerçeğinin olduğunu, KOBİ'lerin rekabetçi bir ortamda olabilmesi için teknolojik altyapı kullanmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

Teknolojik ilk yatırımın çok yüksek olduğunu, burada devreye bulut teknolojisinin girdiğini söyledi. Bulut bilişim ile KOBİ'lerin bu teknolojilere ilk yatırım maliyeti olmadan erişebildiklerini açıkladı. Bulut kullanımının sıkıntılı tarafları da olduğunu, regülasyonların bu sıkıntılı taraflardan biri olduğunu ifade etti. Bulut'a çıkmak istenildiğinde regülasyonlarla karşılaşıldığını fakat zamanla bu regülasyonların değişeceğini söyledi. İlerleyen süreçlerde regülasyonlar kısmında esnemeler olacağını, belirgin olmayan alanların netleşeceğini aktardı.