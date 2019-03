Türkiye Bunların Gözünde Son Kaledir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelanda'daki camilere saldırılara ilişkin, "Bin yıldır İslam yurdu olan bu topraklarda bizi yaşatmamak için niyet beyan eden bir anlayışla yıllardır karşı karşıyayız. Türkiye, bunların gözünde son kaledir.

Varank, Aksaray Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışında, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.



Elim hadisenin kendilerini büyük hüzne boğduğunu vurgulayan Varank, bu saldırıları tesadüfi ve bireysel tutumlar olarak görmediklerinin altını çizdi.



"Türkiye'yi savunacağız, Cumhurbaşkanı'mıza sahip çıkacağız"



Varank, yıllar yılıdır Müslüman karşıtlığını büyüten, İslamofobiyi teşvik eden anlayışın bu saldırının da azmettiricisi olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün yaşadığımız menfur saldırı, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların nasıl bir tehdit içerisinde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.



Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristin, ülkemiz ve Cumhurbaşkanı'mız için kullandığı ifadeler de oldukça manidardır.



Dünyanın diğer ucundaki bir terörist, İstanbul'daki minareleri yıkmaktan, Cumhurbaşkanı'mızı öldürmekten, Ayasofya'yı geri almaktan bahsediyor.



Kullandığı silahın üstüne yazdığı yazılarda bile bize, tarihimize yönelik nefretini açıkça ilan ediyor.

Bu durum karşısında ibret almamız, silkelenmemiz gerek. Bin yıldır İslam yurdu olan bu topraklarda bizi yaşatmamak için niyet beyan eden bir anlayışla yıllardır karşı karşıyayız. Türkiye, bunların gözünde son kaledir. Cumhurbaşkanı'mız, bunların gözünde kilit taşıdır. Türkiye'yi savunacağız, Cumhurbaşkanı'mıza sahip çıkacağız. Bu küfrün karşısında Müslüman yürekler olarak bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Dünyanın diğer ucundan ülkemize yönelik tehdidi görmezden gelmek isteyenlerin, küçümsemek isteyenlerin bizi çekmek istediği gaflete düşmeyeceğiz. Sorumluluğumuz çok büyük. Hem ülkemiz için hem de koca bir İslam coğrafyası için büyük sorumluluğun altındayız. Buna uygun davranacağız."



Türkiye'yi her alanda daha da güçlendireceklerini ifade eden Varank, "Bize güvenen mazlumlara, mağdurlara, Müslüman kardeşlerimize yakışır bir duruş içinde olacağız.



Allah'ın izniyle biz dik durdukça, onlar amaçlarına ulaşamayacaklar, bundan emin olun." diye konuştu.



Her şehrin karakterini ve kimliğini özetleyen sembol bina ve yapılar olduğuna dikkati çeken Varank, yerel kültürün izlerinin buralarda görüldüğünü ve tarihi dokunun hissedildiğini dile getirdi.



"Hem sanayi hem de teknoloji üretimi başlı başına sanattır"



Varank, Aksaray Belediyesi Tiyatro Binası'nın 80 yıl önce "Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler Deposu" olarak kullanıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:



"Sonraki yıllarda gazhane olarak kullanıldı ve 1978'de endüstriyel kimliğini bırakıp, sanatsal kimliğine kavuştu. Yani sanayi odaklı üretim, yerini sanatsal ve kültürel üretime bıraktı. Tabii, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak şunu da vurgulamak istiyorum, inanın hem sanayi hem de teknoloji üretimi başlı başına sanattır. Endüstriyel tasarım dediğimiz alan farklı bir göz, engin ve sınırsız bir hayal gücü istiyor. Tasarımda ne kadar iyiyseniz, küresel rekabette de o derece başarılı olabiliyorsunuz. Dolayısıyla sanat aslında her yerde var. Sanayide, teknolojide, tabiri caizse ürettiğimiz her şeyde mevcut."



Binanın Aksaray'ın sosyal ve kültürel hayatında önemli izler bıraktığını anlatan Varank, Aksaray Belediyesinin bu mirasın geleceği daha güçlü şekilde aktarılması için kapsamlı bir restorasyon çalışmasına imza attığını belirtti.



"Aksaray'ı başımızın üstünde tutuyoruz"



Aksaray'ın her karışında tarihin hissedildiğini ve manevi iklimiyle yol gösteren bir şehir olduğunu aktaran Varank, şöyle konuştu:



"Aksaray bize Selçuklu ve Osmanlı'nın emaneti. Eskiler, 'mekanlar değerini, şerefini orada ikamet edenlerden alır' derler. Aksaray da işte böyle bir şehir. Sinesinde binlerce alimler, zahitler medfun bu şehir, 'darul ilim' yani ilim diyarıdır. Nice hikmetli öğretilerini buradan tüm dünyaya yayan nice gönül insanını barındıran Aksaray, darul sülaha, yani iyi, salih insanların şehri olarak anılır. Aksaray, Somuncu Baba'nın şehridir. İstanbul'un fethinde bile Aksaray'ın manevi ikliminin payı vardır. Aksaray, bu toprakların hamurunu yoğuran, bize kimliğimizi veren şehirdir. İşte biz bu yüzden Aksaray'ı başımızın üstünde tutuyoruz. Aksaray'ın bu tarihi emanetine sahip çıkmayı bir namus borcu olarak görüyoruz."



Varank, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle Aksaray'ın hakkettiği hizmetlerle buluşması için kolları sıvadıklarına değinerek, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Aksaray'a yapılan yatırımların tutarı 12,5 milyar liraya yaklaşmış durumda. Hamdolsun, Aksaray da 'marifet iltifata tabidir' dedi. En başından itibaren AK Parti'yi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı çok güçlü şekilde destekledi. Belediyecilik anlamında Aksaray'da yılların problemlerini çözdük, şehrimize yakışır hizmetleri ilimizle buluşturduk." ifadelerini kullandı.



"Dinçer'in Aksaray için her projesi benim de projemdir"



Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Varank, şunları kaydetti:



"Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle Aksaray'da bayrak değişimi yaşanacak. Aksaray'ın genç bir evladı, Evren Dinçer kardeşim partimizin adayı. Aksaray'dan çıkmış, kendini iyi yetiştirmiş, yıllarca devletine hizmet etmiş, tecrübe kazanmış bir isim. Şimdi bu tecrübelerini ilimize hizmet için kullanacak. Aksaraylı hemşehrilerimizin, 31 Mart'a Evren kardeşime çok güçlü destek vereceklerine inanıyorum. Şunu da özellikle bilmenizi istiyorum. Evren Dinçer'in Aksaray için her projesi benim de projemdir. Elimizden gelen tüm desteği vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah 31 Mart'ta Aksaray, Cumhurbaşkanı'mıza, AK Parti'ye verdiği tarihi desteklerinden birini daha sandıklara yansıtacak, bundan eminiz."



Konuşmaların ardından Bakan Varank, Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.



Programa, Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Aksaray milletvekilleri İlknur İnceöz ve Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer ve davetliler katıldı.

