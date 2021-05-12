Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita - Son Dakika

Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita

12.05.2021 13:13
Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita, System.String[]

Meis Adası sebebiyle Doğu Akdeniz'de Yunan Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni destekleyen Fransa İngiliz Jersey Adası konusunda aynı hakları İngilizlere tanımıyor. Jersey Adası'nın kendilerine daha yakın olduğunu söyleyen Fransa, deniz hukukunda iki yüzlülük yapıyor. Fransa, Meis Adası'nın Kaş'a 7,8 km uzaklıkta olmasına karşın, bölgedeki kıta sahanlığı konusunda Yunanistan'ı destekliyor. Fransa'nın bu tutarsız tutumu Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda elini güçlendirebilecek bir emsal teşkil etmekte.

Fransa ve Birleşik Krallık arasındaki denizde kanal üzerinde bulunan, özerk olsa da Birleşik Krallık'a bağlı olan Jersey adasında tansiyon giderek yükseliyor.

Zamanında Normandiya Düklüğü'ne bağlı bulunan küçük bir kanal adası olan Jersey Adası'nı 1200'lü yıllarda Fransa, Birleşik Krallık'a kaybetmiş ve adalar Birleşik Krallık'a bağlanmıştı. Bugünlerde adanın güneyinden gelen 60 kadar Fransız balıkçı teknesi ve kuzeyinden gelen 2 İngiliz savaş gemisi denizde birbirlerine güç gösterisi yapıyorlar. İki ülkenin meclislerinde karşılıklı tehditler ve ses yükseltmeler ise artarak devam ediyor.

MEİS ADASI'NIN DURUMUNA BENZİYOR

Birleşik Krallık Brexit sonucunda AB'den ayrıldığında, denizlerdeki kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi de AB'den ve tabii Fransa'dan ayrılmış oldu. Jersey adasının, Fransa'nın neredeyse dibinde olması nedeniyle Fransa kuzey denizlerinde kendini kapana kısılmış buldu. Birleşik Krallık'ın Jersey Adası ile Yunanistan'ın Meis Adası'nın benzer jeopolitik konumları haritadan karşılaştırma yapmaya değer nitelikte.

Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren harita
Meis Adası ile Kaş arasındaki mesafe 7,8 km

Meis Adası yüzünden Doğu Akdeniz'deki Yunan Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni destekleyen Fransa hükümeti, kendi anakarasının burnunun dibinde bulunan İngiliz Jersey Adası konusunda, konumu ve denizdeki haklarını kısıtlaması sebebiyle İngiltere'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni tanımıyor ve balıkçı teknelerini göndermeye devam ediyor.

Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren harita

ELEKTRİĞİ KESERİZ TEHDİDİ

Fransızlar, Jersey Adası'nın elektriğinin 95%'inin deniz altı kablolarıyla Fransa'dan sağlandığını ve balıkçılık yapmaya Brexit öncesindeki gibi devam edememeleri durumunda adanın elektriğini keseceklerini duyurdu. Özellikle pandemi sürecinde hastanelerde büyük problemlere yol açabilecek bu tehdidin ardından, Birleşik Krallık hükümeti Jersey Adası'nın sonuna kadar arkasında olduğunu bildirdi.

TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DE ELİNİ GÜÇLENDİREBİLİR

Konunun nasıl sonuçlanacağı ve Fransa'nın Münhasır Ekonomik Bölgeler hakkındaki tutarsız tutumu, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin elini güçlendirebilecek bir emsal teşkil ediyor.

Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita

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Son Dakika Ekonomi Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita - Son Dakika Ekonomi


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