Türkiye bunu konuşuyor... İhaneti neden konduramıyoruz? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Türkiye bunu konuşuyor... İhaneti neden konduramıyoruz? - Son Dakika Magazin

Türkiye bunu konuşuyor... İhaneti neden konduramıyoruz?

6 saat önce

Cem Keçe: Çıkarın o pembe gözlükleriPsikoterapist Cem Keçe, "İlişkiye başladığımızda, iç dünyamızdaki imgeyi karşımızdakinde bulduğumuzu zannediyoruz.

Türkiye bunu konuşuyor... İhaneti neden konduramıyoruz?, System.String[]

Cem Keçe: Çıkarın o pembe gözlükleri


Psikoterapist Cem Keçe, "İlişkiye başladığımızda, iç dünyamızdaki imgeyi karşımızdakinde bulduğumuzu zannediyoruz. Kendimize bir 'imago' yaratıyoruz" diyor. Yani, birlikte olduğumuz kişiyi gerçek haliyle değil görmek istediğimiz haliyle görüyoruz. Keçe, "Bir iyiliği 10 ile çarparken, kusuru 100'e bölüyoruz. Kusurları görünmez hale getiriyoruz. Haliyle, pembe gözlükler çıkınca ortaya çıkan kusurlar da hazmedilemiyor" diyor.


ERKEK YAPARSA 'ÇAPKIN', YA KADIN?


Keçe, Türkiye gibi 'erkek egemen' toplumlarda 'aldatma' mevzusuna cinsiyetçi yaklaşıldığını hatırlatıyor. "Erkek aldattığı zaman 'çapkın', kadın yaptığında 'hafiflik' olarak görüyoruz. Bunu böyle gören kim? Çoğunlukla kadınlar. Kadın anne olduğunda, oğlu aynısını yapsa 'çapkın' diye gurur duyarken, kocası aldattığında 'Bunu nasıl yaptı' diyerek hayıflanıyor.


Ozanser Uğurlu: Önce kendimizi aldatıyoruz


"Konduramadım", "Hiç beklemiyordum", "Deseler inanmam" gibi sözlerin altında 'karşımızdakinin söylediklerinden fazlasına inanmak isteme arzusu' yatıyor. Yani karşımızdaki kişi her ne yaparsa yapsın biz onu 'kendi değer yargılarımız' üzerinden değerlendiriyoruz. Buna 'Halo efekt' denir. Karşımızdakine hep iyi şeyler yüklüyor, kötüyü görmüyoruz. Oysa bu yargılama ve değerlendirme yanılgısı. İlişkilerdeki bir diğer temel problem 'çok fazla uyaran' olması. Sosyal medya suçlulardan biri. Karakter ve kişilik dediğimiz şeyin sürekli bir değişkenliği var. Bu kadar çok uyaran olduğu için kafalar karışık."


Esra Ezmeci:  Şüphenin birazı her zaman iyidir


UZMAN psikolog Esra Ezmeci "Kimseye yüzde yüz güvenmemek gerek. O zaman daha kırılgan olursunuz. Tam bir teslimiyet hali aldatılmanın kapılarını açtığınız anlamına gelir. Birine yüzde yüz aitlik hissi verdiğiniz de tutku ve dengeyi de bozuyorsunuz. 'Kıskanç olun, sıkboğaz edin' demiyorum. Arada ince bir çizgi var. Her zaman şüphenin birazı iyidir. Kontrolü her zaman karşıya bırakmamak lazım."


Umut Esen:  Erkekler cinsellik kadınlar duygusal tatmin arıyor


Eğitimci ve yaşam koçu Umut Esen, "Erkekler için aldatmada temel unsur cinsellik, kadınlar için duygusal tatminsizlik" diyor.


YA BAŞINA GELSE


Esen şunları söylüyor: "Çoğu kişi kendisinin irade eşiğini zorlayacak bir durum başına gelmeden 'ahlaklı' olmakla övünür. Sana bakıp iç geçiren, hafif göbekli bir adama yüz vermedin, bu seni ahlaklı mı yapar? Peki ya o adam karşı koyamayacağın kadar yakışıklı olsaydı? Aşk-ı Memnu'daki Behlül mesela. Bihter'i 'ahlaksız' yapan biraz da Behlül'ün kim olduğudur. Her insanın bir irade eşiği vardır. O eşiğe gelmeden 'Ahlaklıyım' diye övünmek ya da başkasına 'ahlaksız' demek kolay iştir."

Cem Keçe, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha'dan Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği'ne ziyaret
Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı Dünyaca ünlü sanatçı Peter Murphy, Türkiye'deki sağlık sistemine hayran kaldı! Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti

Son Dakika Haberleri
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
13:41 Bora Duran'la klasikler gecesi
13:09 Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bursin'e gönderme: Bir bu kalmıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 15:43:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye bunu konuşuyor... İhaneti neden konduramıyoruz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]