Son Dakika Haberleri: Türkiye, Burkina Faso'daki kilise saldırısını kınadı
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Türkiye, Burkina Faso'daki kilise saldırısını kınadı

6 saat önce

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da Protestan kilisesine yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı.

Türkiye, Burkina Faso'daki kilise saldırısını kınadı, System.String[]

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da Protestan kilisesine yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'nun kuzey bölgesinde Nijer sınırında yer alan Hantoukoura köyünde 14 kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

13 bölgenin 7'sinde OHAL

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak'ta olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Türkiye, Burkina, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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