Türkiye Burkina Faso'daki Terör Saldırısını Kınadı
2 saat önce
Türkiye, Burkina Faso'da düzenlenen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.
Türkiye
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Faso'da düzenlenen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Yatenta eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Burkina Faso ordusu, iki gün önce Mali sınırına yakın Yatenta bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 14 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:53 Kaynak: AA
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