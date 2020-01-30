Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

6 saat önce

Türkiye, Burkina Faso'nun kuzeyinde pazar yerine düzenlenen terör eylemi nedeniyle yaşamını yitirenler için ülkeye başsağlığı diledi.

Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]

Türkiye, Burkina Faso'nun kuzeyinde pazar yerine düzenlenen terör eylemi nedeniyle yaşamını yitirenler için ülkeye başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum vilayetine bağlı Silgadji köyüne yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kardeş Burkina Faso halkına, hükümetine ve hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziyede bulunuldu.

Kimliği belirsiz kişilerce Silgadji köyündeki pazar yerine hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 50 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Türkiye, Burkina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:26 Kaynak: AA
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