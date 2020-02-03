Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

6 saat önce

Türkiye, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Seno eyaletinde bir köye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle yaşamını yitirenler için ülkeye başsağlığı diledi.

Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]

Türkiye, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Seno eyaletinde bir köye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle yaşamını yitirenler için ülkeye başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki Seno vilayetine bağlı bir köye yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kardeş Burkina Faso halkına, hükümetine ve hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziyede bulunuldu.

Ağır silahlı kişilerin cumartesiyi pazara bağlayan gece Gorgadji bölgesindeki Lamlamodo köyüne düzenlediği saldırıda 20 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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