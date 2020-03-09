Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da dün düzenlenen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler için Burkina Faso hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da dün düzenlenen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler için Burkina Faso hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dinguila ve Barga köylerine düzenlenen saldırı kınanarak, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından duyulan üzüntü paylaşıldı.

Açıklamada, "Bu terör eylemini kınıyoruz. Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Yatenga kentindeki iki köye dün düzenlenen saldırıda 43 sivil hayatını kaybetmişti.

Burkina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel uçağına binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı
Kuruluş işlemleri tamamlanan Ali Babacan'ın partisinden ilk açıklama geldi Bakan Albayrak vergi affı geleceği yönündeki söylentilere son noktayı koydu: Vergi affı yok, aflar dönemi bitti İstanbul'da maç sonunda soyunma odasına girip futbolcuları bıçakladılar

Son Dakika Haberleri
02:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'deki temaslarının ardından yurda döndü
02:05 Elon Musk Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı
02:02 Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı
02:00 Şili'de 14 milyon dolarlık soygun
01:58 RADEV'den DHA'ya ödül

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 02:14:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]