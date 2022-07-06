Türkiye Bursları alan uluslararası öğrencilerin 2022 mezuniyet töreni düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'den mezun olan uluslararası öğrencilere, "Belki Türkiye sizden maddi karşılık beklemiyor. Ancak eminim ki sizler siyasetçi, akademisyen, bürokrat ve iş insanı olduğunuzda Türkiye'ye somut katkılar sağlayacaksınız. Türkiye'nin yükselen gücüne katkı sağlamaya devam edeceksiniz." dedi.

YTB ev sahipliğinde Ankara'daki Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "11. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni ve 2022 Türkiye Mezun Ödülleri" düzenlendi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, YTB Başkanı Eren, 75 ülkeden 300 uluslararası öğrenci ve davetliler katıldı.

Tören, mezun olan öğrencilerin Türkiye tecrübelerine değindikleri konuşmaların yer aldığı kısa film gösterimiyle başladı.

"10 yılda burs alan yabancı öğrenci sayısı 20 binden 240 bine yükseldi"

Törende konuşan YTB Başkanı Eren, "Bugün 184 ülkede 150 bin Türkiye mezunu ailesinin içerisine dahil olmuş oldunuz. Türkiye'de üniversite eğitimini alan 240 bine yakın uluslararası öğrenci var. Bundan 10 sene önce bu sayı 20 bin civarındaydı. 2012 yılında Türkiye devletinin verdiği resmi burslar YTB eliyle 'Türkiye Bursları' markasına kavuşturulup yeniden formatlandığında Türkiye'deki üniversitelerde yabancı öğrenci sayısı 20 bindi." dedi.

Eren, 2012'den bu yana YTB olarak her yıl artan bir ivmeyle ülke bazlı analizler eşliğinde ve Türkiye'nin de ihtiyaçlarını dikkate alarak burslandırma stratejisi yürüttüklerini belirtti.

Türkiye Bursları programıyla her yıl yaklaşık 4 bin öğrenciyi burslandırdıklarını, bununla birlikte 2 bin öğrenciyi de mezun ettiklerini söyleyen Eren, bu sene mezun olan 2 bin 300'den fazla öğrenciden 300'ünü mezuniyet töreninde misafir ettiklerini belirtti.

Türkiye'den burs programıyla mezun olanların gittikleri ülkelerde de Türkiye'ye ciddi katkı sağladıklarına değinen Eren, bu mezunlar arasındaki iş insanlarının dış ticaretlerinin yüzde 50'sini Türkiye'ye gerçekleştirdiklerini tespit ettiklerini belirtti.

Eren, mezunlar arasından araştırma yaptıkları 38 iş insanın son bir yılda 350 milyon dolarlık bir ticari hacmine sahip olduğunu ve bu miktarın 153 milyon dolarlık kısmının Türkiye'den ithal edilen ticaret ürünleri olduğunu aktardı.

Türkiye mezunlarının gittikleri ülkelerde Türkiye'ye katkı vermeye başladıklarını belirten Eren, olumlu örneklere yer verdiği konuşmasında "En somut çıktılardan bir tanesi de Nijer'de bir Türkiye mezunu, kurduğu şirkette enerji altyapı malzemelerinin trafolarının yüzde 90'ını Türkiye'den almaya başlıyor. Bir başka örnek de bursiyerimiz Azerbaycan'daki ilk yapay kalp ameliyatını gerçekleştirdi ve İlham Aliyev'den onur ödülü aldı. Son olarak İslam Kalkınma Bankası bursuyla Türkiye mezunu olan Zanzibar'ın Devlet Başkanı Dr. Hüseyin Mwinyi var." ifadelerini kullandı.

Eren mezuniyet törenindeki öğrencilere şöyle hitap etti:

"Buradan eminim ki sizlerin arasından da birçok mezunumuz kendi ülkelerine döndükleri zaman böyle başarı hikayelerine imza atacaklar. Sizlerden de bu tür başarı hikayeleri bekliyoruz. Belki Türkiye sizden maddi karşılık beklemiyor. Ancak eminim ki sizler siyasetçi, akademisyen, bürokrat ve iş insanı olduğunuzda Türkiye'ye somut katkılar sağlayacaksınız. Türkiye'nin yükselen gücüne katkı sağlamaya devam edeceksiniz."

"Türkiye Mezunları Forumu düzenleyeceğiz"

Eren, 2022'nin sonuna doğru Türkiye Mezunları Forumu düzenlemeyi planladıklarını belirterek, "Türkiye'de okumuş siyasetçi, bürokrat ve diplomatlar bir araya gelerek bir oturumda dünyanın geleceğini konuşacak. Türkiye mezunu iletişimciler uluslararası medyayla ilgili bir oturumda konuşacak. Türkiye mezunu girişimciler, iş insanları uluslararası ticaret ve bu kapsamdaki gelişimini konuşacak." dedi.

Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni

Türkiye Mezun Ödülleri töreninin ardından, 11. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni'ne geçildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye mezunu başarılı uluslararası öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Törende mezun öğrencilerin dünyanın dört bir yanında yaşayan ailelerinden gelen tebrik mesajları yayımlandı.

Öğrenciler arasında bulunan Khaliun Ulzii'ye tören sırasında bir sürpriz yapıldı. Ulzii, ülkesi Moğolistan'dan getirilen ailesini karşısında görmesinin şaşkınlığı ve sevincini birlikte yaşadı.

Daha sonra törene katılan tüm öğrenciler keplerini attı.

Tören, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Adem Mehmedovic'in piyano dinletisi ve gala yemeğinin ardından sona erdi.

Bu yıl 107 ülkeden 2 bin 325 öğrenci mezun oldu

Türkiye Burslarına 2022'de dünyanın 171 ülkesinden 165 bin 691 öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi için rekor sayıda başvuruda bulundu.

Türkiye Bursları programı kapsamında halihazırda Türkiye'de 145 ülkeden 15 bin uluslararası öğrenci eğitimlerine devam ediyor.

Bu yıl ise 107 ülkeden 2 bin 325 öğrenci mezun oldu.