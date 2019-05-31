Son Dakika Haberleri: Türkiye burslarıyla eğitim gören uluslararası öğrenciler, Suriyeli çocukları unutmadı
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Türkiye burslarıyla eğitim gören uluslararası öğrenciler, Suriyeli çocukları unutmadı

1 saat önce

Türkiye burslarıyla eğitim gören uluslararası öğrenciler, Suriyeli çocukları unutmadıANKARA - Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığına bağlı Türkiye burslarıyla Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler her ay düzenli olarak yaptığı ziyaretleri bu ay Kadir Gecesi'ne denk...

Türkiye burslarıyla eğitim gören uluslararası öğrenciler, Suriyeli çocukları unutmadı
ANKARA - Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığına bağlı Türkiye burslarıyla Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler her ay düzenli olarak yaptığı ziyaretleri bu ay Kadir Gecesi'ne denk getirerek kendi imkanlarıyla aldıkları oyuncakları Suriyeli çocuklara armağan etti.
Ramazan ayının yaklaşması ve Kadir Gecesi münasebetiyle Türkiye burslarıyla Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler, kendi imkanlarıyla aldıkları oyuncakları Suriyeli çocuklara dağıttı. Ayrıca öğrenciler Ankara'nın Altındağ semti Ulubey mahallesinde ikamet eden ailelere de bir miktar para yardımında bulundu.
Öğrencilerin yardım ettiği Suriyeli aileler, kapılarını açtığı için Türkiye Cumhuriyetine teşekkür etti.
Türkiye burslarıyla eğitim gören uluslararası öğrenciler, Suriyeli çocukları unutmadı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:17 Kaynak: İHA
Ankara, Kadir Gecesi, Türkiye, Genel
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