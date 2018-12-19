Son Dakika Haberleri: Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Devam Ediyor

Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Devam Ediyor

1 saat önce

- Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyorBALIKESİR - Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

- Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyor

BALIKESİR - Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.
Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu'nda devam ediyor. Dün açılış törenleri başlayan şampiyona bugün klasman müsabakaları yapıldı. İlk maçta 56 kiloda Adana bölgesinden Serkan Alyagut ile Adıyaman bölgesinden Ersin Kartal arasında oynandı ve Serkan sayı ile kazandı.
Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çelik müsabakalar sırasında yaptığı açıklamada, "Bizim bu şampiyonun bir farklılığı var. Türkiye'de gruplara ayrıldık. Mersin, Datça ve Ağrı'da gruplarda derece alan boksörleri bu şampiyonaya davet ettik. Şampiyonada güzel ve kaliteli maçlar oluyor. Balıkesir'de bu şampiyonun yapılmasına Balıkesir halkının ve Vali, Büyükşehir Belediye Başkanımız çok ilgi gösterdiler. Buradaki bu şampiyonadan dolayı Balıkesir ilgisine ve desteğine teşekkür ediyoruz. Hem Federasyonumuz ve Balıkesir halkı için önemli bir şampiyona oldu. Umarım kazasız, belasız bu şampiyonayı kapatırız. Bu şampiyonaya 126 sporcu katılması gerekiyordu ama bazı sporcular sakatlıktan ve hastalandığı için katılamadılar. Cumartesi günü finallerimiz olacak" şeklinde konuştu.
Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nın final müsabakaları 22 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:40 Kaynak: İHA

Balıkesir, Türkiye, Spor
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