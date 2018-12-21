Son Dakika Haberleri: Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası

Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası

5 saat önce

Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın yarı final müsabakaları tamamlandı.

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Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın yarı final müsabakaları tamamlandı.

Balıkesir'de Kurtdereli Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada ringe çıkan boksörler, finale yükselebilmek için kıyasıya mücadele verdi.

Kıran kırana geçen mücadelelerde, özellikle 69 kiloda Yakup Soner-Necat Ekinci ile 81 kiloda Tamer Tok-Bayram Malkan arasındaki müsabakalar yoğun ilgi gördü.

Şampiyonada, 46-49 kiloda Tolgahan Öztürk ve Ramazan Özbuğanlı, 52 kiloda Barış Arıcı ve Emin Erdoğdu, 56 kiloda Ali İhsan Alagaş ve Batuhan Çiftçi, 60 kiloda Hakan Doğan ve Ahmet Çikot, 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir ve Volkan Gökçek, 69 kiloda Onur Şipal ve Necat Ekinci, 75 kiloda Birol Aygün ve Serhat Güler, 81 kiloda Mehmet Nadir Ünal ve Bayram Malkan, 91 kiloda Berat Acar ve Muhammed Baki Yalçın, +91 kiloda ise Eren Uzun ve Mücahit İlyas finale kaldı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesirlilerin maçlara ilgi gösterdiğini belirterek, "Yarın saat 15.00'te final müsabakalarımız var. Müsabakalar TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Bu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın çekirdeğini, kadrosunu oluşturan bir şampiyona. O yüzden bizim için çok önemli." diye konuştu.

Şampiyona, yarın final maçları ile sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:59 Kaynak: AA

Ekinci, Türkiye, Spor
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