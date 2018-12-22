Son Dakika Haberleri: Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası

Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası

3 saat önce

Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, System.String[]
Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Balıkesir'de Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun son gününde ringe çıkan 20 boksör, şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele verdi.

Müsabakalar sonunda 46-49 kiloda Tolgahan Öztürk, 52 kiloda Barış Arıcı, 56 kiloda Ali İhsan Alagaş, 60 kiloda Hakan Doğan, 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler, 81 kiloda Mehmet Nadir Ünal, 91 kiloda Berat Acar, +91 kiloda Mücahit İlyas şampiyonluğu elde etti.

Final müsabakalarını, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da izledi.

Şampiyon olan sporculara madalyalarını protokol üyeleri törenle takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:43 Kaynak: AA

Balıkesir, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duygulandıran Hediye Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi

Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti Bolu'da 2 Erkek ve 4 Kadın Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 23:07:50. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]