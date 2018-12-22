Türkiye
Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı. Balıkesir
'de Kurtdereli Spor Salonu
'nda düzenlenen organizasyonun son gününde ringe çıkan 20 boksör, şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele verdi.
Müsabakalar sonunda 46-49 kiloda Tolgahan Öztürk, 52 kiloda Barış Arıcı, 56 kiloda Ali İhsan Alagaş, 60 kiloda Hakan Doğan, 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir
, 69 kiloda Necat Ekinci
, 75 kiloda Serhat Güler
, 81 kiloda Mehmet Nadir Ünal
, 91 kiloda Berat Acar, +91 kiloda Mücahit İlyas şampiyonluğu elde etti.
Final müsabakalarını, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç
, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı
, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik
, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
da izledi.
Şampiyon olan sporculara madalyalarını protokol üyeleri törenle takdim etti.