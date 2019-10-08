Son Dakika Haberleri: Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Erzincan'da başladı
Son Dakika Spor Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Erzincan'da başladı

Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Erzincan'da başladı

38 dakika önce

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Erzincan'da başladı.

Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Erzincan'da başladı, System.String[]

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Erzincan'da başladı.


Merkez Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisine Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Yıldız Erkekler Boks Milli Takımından Sorumlu Asbaşkan Yılmaz İlkay Arın ve sporseverler katıldı.


Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, böylesine değerli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.


Yıldız Erkekler Boks Milli Takımı'ndan Sorumlu Asbaşkan Yılmaz İlkay Arın'da, "Bu haftada 3 gurupta her sıklet de ilk dörde giren 22- 26 Aralık arasında Erzurum'da Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında ter dökecekler" dedi.


Şampiyona yapılan müsabakalarla devam etti. - ERZİNCAN

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trump'tan "YPG/PKK" açıklaması
Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin Milli Savunma Bakanlığı'ndan "komando" paylaşımı: Engel tanımaz aşarız Suriye'de toplanan aşiret liderlerinden Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 18:37:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Erzincan'da başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]