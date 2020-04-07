Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı - Son Dakika

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı
6 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı.
Genel Kurul'da milletvekilleri maske taktılar. TBMM Başkanvekili Levent Gök milletvekillerini maske takmalarının ve Genel Kurul'da bulunan herkesin maske takmasının zorunlu olduğunu söyleyerek, milletvekili sıralarında milletvekilleri için maske ve el dezenfektanı bulunduğu konusunda uyardı. Milletvekilleri de bu uyarılara dikkate alarak maskelerini taktılar.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:29 Kaynak: İHA
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