Son Dakika Haberleri: Türkiye büyükler 2'nci lig serbest güreş müsabakaları yapıldı
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Türkiye büyükler 2'nci lig serbest güreş müsabakaları yapıldı

1 saat önce

Türkiye Büyükler 2'nci Lig Serbest Güreş müsabakaları Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapıldı.

Türkiye büyükler 2'nci lig serbest güreş müsabakaları yapıldı, System.String[]
Türkiye Büyükler 2'nci Lig Serbest Güreş müsabakaları Ankara Yaşar Doğu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapıldı.
Karşılaşmalar sonrasında kulüpler sıralaması şu şekilde oluştu:
1- Ankara Gazililer Engelli Spor Kulübü - 180 puan
2- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü - 169 puan
3- Sivas Zara Belediyesi Spor Kulübü - 165 Puan

Müsabakalar sonunda dereceye giren güreşçiler ise şunlar:
57 Kg: 1- Mustafa İsmail Malgaç - 2- Emre Bozkır - 3- Süleyman Konak - 3- Yunus Aruz
61 Kg: 1- Veysel Alkan -2- Mert Çınar - 3- Doğan Kara - 3- Aytekin Akbulut
65 kg: 1- Yasin Aydemir - 2- Ertuğrul Sayılı - 3- Özgür Bakar - 3- Kazım Güllü
70 kg: 1- Serkan Arslan- 2- Özgür Yiğit - 3- Onur Atalay - 3- Yüksel Sarıçiçek
74- Kg:  1- İsa Demir -2- Arif Erdoğan - 3- Volkan Çelebi - 3- Engin Bozkurt -
79 Kg:  1- Uğur Özturgut - 2- Efe Sami Ünal -  3- Yakup Güle - 3- İbrahim Şamil Özak
86 Kg: 1- Ramazan Gargı - 2- Erkan Taş - 3- Mehmet Ali Küçükosman -  3- Mehmet Şahin
92 Kg: 1- Hüseyin Kalaycı - 2- Emincan Enez- 3- Temel Altıntaş -3- Hüseyin Kırlar
97 Kg:  1- İsa Göçen - 2- Enes Turan - 3- Ali Önder Tutuş - 3- İsmet Şahin
125 kg: 1- Yunus Çıldır -2- Emin Öztürk - 3- Yüksel Erçeli - 3- Mustafa Cebeci


Yaşar Doğu, Türkiye, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:13 Kaynak: DHA
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