Son Dakika Haberleri: Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası

Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası

3 saat önce

Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası, ikinci gün müsabakalarıyla sona erdi.

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Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası, ikinci gün müsabakalarıyla sona erdi.

Antalya Spor Salonu'nda dün başlayan organizasyonda, 57 ilden 217'si kadın, toplam 598 sporcu yer aldı.

Judoda Kulüplerarası Türkiye Süper Lig müsabakaları da yarın yine Antalya'da başlayacak. Antalya Spor Salonu'nda iki gün sürecek organizasyonda kadınlar ve erkeklerde 16'şar takım mücadele edecek.

Müsabakaların ardından ilk 4'e girecek kulüpler, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak. Son sırayı alan 4 takım ise bir alt lige düşecek.

Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nın ikinci ve son gününde yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar:

70 kilo:

1- Büşra Katipoğlu (İstanbul)

2- Şükran Bakacak (İstanbul)

3- Semanur Erdoğan (Bursa)

3 - Merve Topoğlu (Ankara)

78 kilo:

1- Nurcan Yılmaz (Trabzon)

2- Çiğdem Bora (Edirne)

3- Sümeyra Aykaç (Çorum)

3- Dilara İncedayı (Trabzon)

+78 kilo:

1- Sebile Akbulut (İstanbul)

2- Kübra Kara (İstanbul)

3- Hilal Öztürk (Manisa)

3- Sevda Taşlı (Düzce)

Erkekler:

90 kilo:


1- Mikail Özerler (İstanbul)


2- Mert Şişmanlar (Manisa)


3- İlhami Genç (Ankara)


3- Magomed Ali Çeçenoğlu (Antalya)


100 kilo:


1- Feyyaz Yazıcı (İstanbul)


2- Ömer Kemal Aydın (Kocaeli)


3- Nazmi Bitkin (Tekirdağ)

3- Erdal Bagaç (Manisa)

+100 kilo:


1- Ali Erdoğan (İstanbul)


2- Emrullah Uçar (Ankara)


3- Şayan Nesirpur (Ankara)


3- Furkan Ahmet Beşdil (İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:02 Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Spor
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