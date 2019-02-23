Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi
24 dakika önce
Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi üçüncülük ilk maçında Narmanspor, Ankara Üniversitesi'ni 3-1 yendi.
Türkiye
Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi üçüncülük ilk maçında Narmanspor, Ankara Üniversitesi
'ni 3-1 yendi. Erzurum
'un Yakutiye
ilçesindeki 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan müsabakada Narmanspor, Mukaddes Buylucu'nun kaydettiği sayılarla 2-0 öne geçti.
Ankara Üniversitesi'nden Ceylin Karakuş, ilk yarının son dakikasında pakı Narmanspor filelerine göndererek skoru 2-1'e getirdi.
Çekişmeli geçen ikinci periyotta ise her iki takım sporcuları skor üretemedi.
Narmanspor, son periyotta rakibinin baskılı oyununa rağmen son saniyelerde Şuheda Kutluca'nın attığı sayıyla karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
İki ekip, serinin son maçında yarın aynı salonda karşı karşıya gelecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:48 Kaynak: AA
12 Dev Adam, Slovenya'yı Farklı Geçti: 77-58
TRT'nin Yeni Kanalı Yayın Hayatına Başladı
Özcan Deniz, İsrailli Erkekleri Kıskançlıktan Delirtti!
Nikola Kalinic'ten Obradovic'e Övgü: Böyle Bir Hocanız Varsa Motive Olmamanız İmkansız