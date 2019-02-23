Son Dakika Haberleri: Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi

Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi

24 dakika önce

Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi üçüncülük ilk maçında Narmanspor, Ankara Üniversitesi'ni 3-1 yendi.

Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi, System.String[]
Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi üçüncülük ilk maçında Narmanspor, Ankara Üniversitesi'ni 3-1 yendi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan müsabakada Narmanspor, Mukaddes Buylucu'nun kaydettiği sayılarla 2-0 öne geçti.

Ankara Üniversitesi'nden Ceylin Karakuş, ilk yarının son dakikasında pakı Narmanspor filelerine göndererek skoru 2-1'e getirdi.

Çekişmeli geçen ikinci periyotta ise her iki takım sporcuları skor üretemedi.

Narmanspor, son periyotta rakibinin baskılı oyununa rağmen son saniyelerde Şuheda Kutluca'nın attığı sayıyla karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

İki ekip, serinin son maçında yarın aynı salonda karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:48 Kaynak: AA

Erzurum, Ankara Üniversitesi, Türkiye, Spor
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