Son Dakika Haberleri: Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi

Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi

57 dakika önce

Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi üçüncülük ikinci maçında Narmanspor, Ankara Üniversitesi'ni 3-2 yendi.

Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi, System.String[]
Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi üçüncülük ikinci maçında Narmanspor, Ankara Üniversitesi'ni 3-2 yendi.

Dün oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan Narmanspor, seriyi 2-0 galip tamamlayarak ligi üçüncü sırada bitirdi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan müsabakada Ankara Üniversitesi, Başak Demirkol'un kaydettiği sayıyla öne geçerek ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

Çekişmeli geçen ikinci devrede her iki takım da sayı üretemedi. Maçın üçüncü devresinde önce Narmanspor, Şüheda Kutluca'nın bulduğu sayıyla durumu 1-1'e getirdi. Bundan iki dakika sonra Ceylin Karakuş pakı filelere göndererek Ankara Üniversitesini 2-1 öne geçirdi. Devrenin bitimine 8 dakika kala Mukaddes Buylucu'nun sayısıyla Narmanspor, durumu 2-2'ye getirdi.

Üçüncü devrenin 2-2 berabere bitmesinin ardından başlayan uzatma devresinde Şüheda Kutluca, kendisinin ikinci takımının da üçüncü sayısını kaydederek Narmanspor'u 3-2 öne geçirdi ve müsabaka bu skorla tamamlandı.

Serinin ikinci maçından da galip ayrılan Narmanspor, üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Üçüncülük kupası ve madalyalar, maçın ardından düzenlenen törenle takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:11 Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye, Spor
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