Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Özdemir'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında Özdemir, "Sevgiyi, fedakarlığı, merhameti ve duyarlılığı temsil eden, hayatın her alanında yaratıcılıkları, üretkenlikleri ile bugünün olduğu gibi yarınlarımızın da mimarları, toplumun en temel yapı taşı olan kadınlarımız, en büyük mutlulukların ardındaki kahramanlarımız..."ifadelerini kullandı.

"Kadınların her alanda daha aktif yer alması, ülkemizin gelecek hedeflerine ve kalkınmasına büyük fayda sağlayacaktır." diyen Özdemir, "Kadınların sporun her alanında daha etkin yer almaları için var gücümüzle çalışacağız. Camiamızın kadın üyelerinin, antrenörlerimizin, sporcularımızın ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.