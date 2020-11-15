Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Short Track Milli Takımı'nın olimpiyat hazırlıklarını ele aldı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir ve spor yöneticileri, Short Track Milli Takımı'nın 2022 Pekin Kış Olimpiyatları hazırlıklarını değerlendirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkan Gökhan Özdemir, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü, aynı zamanda federasyon yönetim kurulu üyesi Fuat Taşkesenligil, federasyon yönetim kurulu üyeleri Ata Yetişken, Naci Korucu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Erzurum Müdürü Murat Tanas ve federasyon il temsilcisi Vedat Refayeli, Erzurum TOHM'da bir araya geldi.

Toplantıda, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na hazırlanan Short Track Milli Takımı hakkında değerlendirmede bulunuldu.