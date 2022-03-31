Türkiye Buz Pateni Federasyonundan Erzurum'da paten dostu sağlıkçılara plaket - Son Dakika
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Türkiye Buz Pateni Federasyonundan Erzurum'da paten dostu sağlıkçılara plaket

31.03.2022 14:52
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan Erzurum'da paten dostu sağlıkçılara plaket

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Erzurum'da yapılan sürat pateni yarışmalarında ambulans ve sağlık hizmeti veren sağlıkçılara plaket verildi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Erzurum'da yapılan sürat pateni yarışmalarında ambulans ve sağlık hizmeti veren sağlıkçılara plaket verildi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli, Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir adına Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve Ambulans Hizmetleri Başhekimi Dr. Oğuzhan Aygün'ü ziyaret etti.

Ziyarette, özellikle kentte yapılan sürat pateni yarışlarında ambulans ve sağlık hizmeti sunan sağlıkçılar adına Bedir ve Aygün'e plaket takdim eden Refayeli, şöyle konuştu:

"Gerek Federasyon kupası ve gerekse Türkiye Şampiyonalarında ambulans ve sağlık hizmetlerinin eksiksiz olarak sunan Bedir ve Dr. Aygün'e teşekkür ediyoruz. Yarışmalarda sporcularımızın dereceleri kadar sağlıkları da bizim için çok değerli. Sağlık konusunda bugüne kadar bizlere her türlü desteği sunan hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlıkçılarımıza minnettarız."

Ziyaretten memnuniyet duyan Bedir de sporcunun sağlıklı ortamda antrenman ve yarışma yapmasının öncelikleri arasında bulunduğunu ifade ederek, "Sporcularımızın da sürat patencimiz Furkan Akar gibi uluslararası arenada göğsümüzü kabartan derecekler alması bize teşekkür yerine geçiyor zaten. Her zaman olduğu gibi bundan böyle de sağlıkçılar olarak sporcularımızın her zaman yanındayız." dedi.

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Gökhan Özdemir, Ambulans, Erzurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Buz Pateni Federasyonundan Erzurum'da paten dostu sağlıkçılara plaket - Son Dakika


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