Türkiye Buz Pateni Federasyonunun olağan mali genel kurulu ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Buz Pateni Federasyonunun olağan mali genel kurulu ertelendi - Son Dakika Spor

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun olağan mali genel kurulu ertelendi

6 saat önce

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 1. olağan mali genel kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun olağan mali genel kurulu ertelendi, System.String[]

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 1. olağan mali genel kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, 18 Nisan'da Ankara'da yapılması planlanan kurulun, koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirler doğrultusunda ertelendiği ifade edildi.

Öte yandan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu da 28 Mart'ta Ankara'da düzenlenmesi planlanan 7. mali genel kurulunu, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyeleri nedeniyle ertelediğini duyurdu.

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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